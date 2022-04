BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mardi 5 avril 2022 :



- Législatives : et les candidat.e. déclaré.e.s ou non sont...

- La démographie ultramarine examinée par le Haut conseil de la famille

- "Crimes de guerre", "génocide" : le massacre de Boutcha marque un tournant

- Saint-Pierre éteint ses lumières pour sauver les pétrels

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Le retour du beau temps

Législatives : et les candidat.e. déclaré.e.s ou non sont...

Alors que la campagne pour les élections présidentielles des 10 et 24 avril 2022 bat son plein, se préparent en parallèle les élections législatives. 7 députés réunionnais remettront leur siège en jeu les 12 et 19 juin prochains, à savoir Philippe Naillet (1ère circonscription), Karine Lebon (2ème circonscription), Nathalie Bassire (3ème circonscription), David Lorion (4ème circonscription), Jean-Hugues Ratenon (5ème circonscription), Nadia Ramassamy (6ème circonscription) et Jean-Luc Poudroux (7ème circonscription). Tour d'horizon des forces en présence à moins de 3 mois du scrutin

"Crimes de guerre", "génocide" : le massacre de Boutcha marque un tournant

Dans la ville de Boutcha, dans le nord-ouest de Kiev, les cadavres de civils déterrés dans des fosses communes ou retrouvés au milieu des rues ont provoqué l'indignation en Europe et aux Etats-Unis. L'Ukraine affirme avoir retrouvé les corps de 410 personnes dans la région. Si Kiev parle sans détour de "génocide", l'Union Européenne se dit prête à enquêter sur de potentiels crimes de guerre. L'Occident prépare de nouvelles sanctions et les Etats-Unis veulent tenter d'obtenir la suspension de la Russie du Conseil des droits de l'Homme de l'ONU. Suivez notre direct

La démographie ultramarine examinée par le Haut conseil de la famille

Le 15 mars 2022, le Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge (HCFEA)a présenté un rapport relatif à la situation des populations dans les départements et régions d'Outre-mer, portant sur les réalités sociales et politiques qui y sont menées, tout en émettant des propositions d'amélioration pour ces territoires. Dans ce premier volet, il sera question de l'état des lieux formalisé par ce rapport concernant la situation générale de la démographie en Outre-mer, et tout particulièrement à La Réunion

Saint-Pierre éteint ses lumières pour sauver les pétrels

La ville de Saint-Pierre participe à l'opération anciennement appelée "Nuits sans lumière" et aujourd'hui "Les Jours de la nuit". A partir du 8 avril et jusqu'au 4 mai 2022, les éclairages publics seront coupés dès 19h dans les secteurs ne présentant pas de risques d'accidents. Une opération qui vise à protéger les jeunes pétrels pour leur premier envol et favorise également la ponte des tortues marines. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville de Saint-Pierre

La pa Météo France i di, sé zot i di - Le retour du beau temps

Matante Rosina va enfin pouvoir faire ses lessives avec le retour du beau temps ce mardi 5 avril 2022. Quelques nuages sont présents dans le ciel de l'est mais rien de bien méchant. Au cours de la journée, le ciel se couvre dans les hauts et il est possible d'entendre quelques grondements du côté du sud de l'île. Le littoral continue de bénéficier des rayons du soleil.