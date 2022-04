Publié le Mardi 05 Avril à 10H58 / Actualisé le Mardi 05 Avril à 11H05

Alors que la campagne pour les élections présidentielles des 10 et 24 avril 2022 suit mornement son cours, les élections législatives se préparent. 7 députés réunionnais remettront leur siège en jeu les 12 et 19 juin prochains, à savoir Philippe Naillet (1ère circonscription), Karine Lebon (2ème circonscription), Nathalie Bassire (3ème circonscription), David Lorion (4ème circonscription), Jean-Hugues Ratenon (5ème circonscription), Nadia Ramassamy (6ème circonscription) et Jean-Luc Poudroux (7ème circonscription). Tour d'horizon des forces en présence à moins de 3 mois du scrutin (Photo rb/www.ipreunion.com)

