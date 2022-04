Publié le Mardi 05 Avril à 23H04 / Actualisé le Mercredi 06 Avril à 06H23

Les syndicats du BTP (Bâtiment et travaux publics) se préparent à une grève illimitée, à compter de lundi 11 avril 2022. Ils prévoient d'ores et déjà un rassemblement devant la société GTOI située au Port. Aucune rencontre n'est prévue à ce stade entre les syndicats et la fédération réunionnaise du BTP (syndicat patronal) (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

