Publié le Mardi 05 Avril à 11H00 / Actualisé le Mardi 05 Avril à 11H04

La circulation est très compliquée ce mardi 5 avril 2022 en direction de Saint-Denis. A Ravine à marquet à La Possession on compte 3 km de bouchons pour accéder à la Route du littoral, sur laquelle les automobilistes roulent sur une voie en direction du nord et deux voies vers l'ouest. Aucun embouteillage n'est à signaler dans l'autre sens cependant. Selon le CRGT, le débasculement de l'axe routier n'est pas prévu avant jeudi matin. De fortes pluies sont encore attendues dans la zone ce mardi et ce mercredi (Photo d'archives rb/www.ipreunion.com)

La circulation est très compliquée ce mardi 5 avril 2022 en direction de Saint-Denis. A Ravine à marquet à La Possession on compte 3 km de bouchons pour accéder à la Route du littoral, sur laquelle les automobilistes roulent sur une voie en direction du nord et deux voies vers l'ouest. Aucun embouteillage n'est à signaler dans l'autre sens cependant. Selon le CRGT, le débasculement de l'axe routier n'est pas prévu avant jeudi matin. De fortes pluies sont encore attendues dans la zone ce mardi et ce mercredi (Photo d'archives rb/www.ipreunion.com)