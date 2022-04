Publié le Mardi 05 Avril à 02H30 / Actualisé le Mardi 05 Avril à 06H04

Matante Rosina va enfin pouvoir faire ses lessives avec le retour du beau temps ce mardi 5 avril 2022. Quelques nuages sont présents dans le ciel de l'est mais rien de bien méchant. Au cours de la journée, le ciel se couvre dans les hauts et il est possible d'entendre quelques grondements du côté du sud de l'île. Le littoral continue de bénéficier des rayons du soleil. (Photo rb/www.ipreunion.com)

