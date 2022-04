L'horreur du viol de guerre

Dans un reportage réalisé par une envoyée spéciale, Le Figaro raconte l'horreur des violences sexuelles, imputées aux soldats russes en Ukraine. Une psychologue clinicienne, qui reçoit gratuitement jeunes filles et femmes victimes, raconte les sévices et viols subis par ces dernières. Le journaliste Hugo Clément relaie notamment un extrait de ce reportage :

"Les histoires se ressemblent, "comme si les Russes avaient planifié tout cela", juge Kateryna Haliant. "D'abord, le matin ou l'après-midi, les soldats vérifiaient qui vivait dans les maisons. Puis ils revenaient le soir, tuaient les éventuels hommes du foyer, pillaient l'argent et les objets précieux. Ils mangeaient et buvaient ce qu'ils trouvaient dans la maison et, quand ils étaient saouls, ils violaient les filles et les femmes. Même en présence d'enfants", raconte-t-elle, précisant que dans quasiment tous les cas connus par elle et ses collègues il s'agit de viols en réunion commis par des hommes de tous âges. Les trois patientes actuelles de Kateryna Haliant, âgées de 16, 17 et 20 ans, ont presque totalement perdu la parole. Certaines sont si choquées qu'elles ne se souviennent plus de leur propre nom ou d'informations basiques sur leur identité ou leur vie. Mais en plus des traumatismes qui bloquent les souvenirs et les mots, il y a les séquelles physiques. "Les jeunes filles que je prends en charge n'ont plus de dents : les Russes leur ont cassées, en plus de les avoir violées", détaille-t-elle. Sa voix se brise. "Pourquoi ? Par barbarie pure ? Pour les empêcher de parler ? Je ne comprends pas", lâche la thérapeute."