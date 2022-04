BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mercredi 6 avril 2022 :



- Covid-19 : la baisse de la tension hospitalière encourageante, mais les cas augmentent encore

- Zelensky dénonce l'inaction de l'ONU, la Russie pourrait renforcer son offensive

- Rappel de fromages brie et coulommiers de la marque Graindorge

- Le Bâtiment : les négociations salariales n'avancent pas, une grève illimitée en vue

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Le beau temps, pas pour tout de suite

Covid-19 : la baisse de la tension hospitalière encourageante, mais les cas augmentent encore

Les nouveaux chiffres du Covid fournis ce mardi 5 avril 2022 montrent une tendance à la baisse du côté de l'hôpital : cinq lits de réanimation sont occupés par des patients Covid contre dix la semaine précédente. Onze décès ont cependant été recensés dans la semaine. Les contaminations, elles, continuent d'augmenter avec un bilan qui dépasse à nouveau la barre des 10.000 cas hebdomadaires. Le taux d'incidence s'élève à 1.285 et plus d'un patient dépisté sur trois est positif

Zelensky dénonce l'inaction de l'ONU, la Russie pourrait renforcer son offensive

L'offensive russe, débutée le 24 février dernier, se poursuit depuis bientôt six semaines désormais. Selon l'OTAN, la Russie essaie de s'emparer de la région séparatiste du Donbass, située à l'est de l'Ukraine, pour créer un pont stratégique avec la Crimée. L'Occident de son côté se penche sur de potentiels "crimes de guerres" imputables à l'armée russe, qui continue de nier en bloc les massacres qui lui sont attribués. Les dizaines de corps de civils retrouvés à Boutcha ont marqué un tournant dans la guerre. Devant le Conseil de sécurité ce mardi soir, le président ukrainien Zelensky a dénoncé l'inaction de l'ONU et demande l'exclusion de Moscou. En France, le parquet antiterroriste ouvre trois nouvelles enquêtes pour crimes de guerre à l'encontre de ressortissants français

Rappel de fromages brie et coulommiers de la marque Graindorge

Une campagne de rappel concernant deux types de fromages au lait cru issus d'une fromagerie de la marque Graindorge (groupe Lactalis) et commercialisés par des grandes enseignes a été lancée mardi, après la découverte d'un fromage contenant la bactérie responsable de la listériose, a indiqué le site gouvernemental Rappel Conso.

Le Bâtiment : les négociations salariales n'avancent pas, une grève illimitée en vue

Les syndicats du BTP (Bâtiment et travaux publics) se préparent à une grève illimitée, à compter de lundi 11 avril 2022. Ils prévoient d'ores et déjà un rassemblement devant la société GTOI située au Port. Aucune rencontre n'est prévue à ce stade entre les syndicats et la fédération réunionnaise du BTP

Le Bisik : maloya et afrobeat électro à l'honneur

Soirée en trois temps et avec une ambiance de folie ce vendredi 8 avril 2022 au Bisik à partir de 19h où on est debout, démasqués et sans pass vaccinal, annonce la salle du Bisik à Saint-Benoît. Le maloya " maniér Fanm " sera à l'honneur avec Mari Sizay du Kolektif FanmKèr en ouverture de soirée, suivie de Simangavole et de l'Afrobeat Électro de Blanc Manioc qui la poursuivra pour un after dofé. Nous publions ci-dessous le communiqué du Bisik (Photo Simangavole / DR)

La pa Météo France i di, sé zot i di - Le beau temps, pas pour tout de suite

Le soleil a du mal à percer les nuages ce mercredi 6 avril 2022. Matante Rosina espérait une amélioration hier mais la météo est capricieuse. Dans l'est, c'est encore humide. En revanche, le soleil prédomine dans les hauts et dans l'ouest. Un peu de pluie est prévue dans la journée sur les hauteurs du nord et du nord ouest.