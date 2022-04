Publié il y a 22 heures / Actualisé il y a 10 heures

Les gendarmes de la Brigade territoriale autonome de Sainte-Marie, appuyés par le Groupe d'investigations cynophile (GIC), 3 pelotons de surveillance et d'intervention de réserve (PSIR), la police municipale de Sainte-Marie et 8 contrôleurs de la société Citalis, ont procédé au contrôle de la gare routière de Sainte-Marie sur réquisition du Parquet, le vendredi 1 avril 2022. Une vingtaine de bus et 68 passagers ont pu être contrôlés. Cinq infractions pour non port du masque ont ainsi été constatées (dont 2 chauffeurs de bus). 4 amendes forfaitaires délictuelles stupéfiants (AFD) ont par ailleurs été dressées.

