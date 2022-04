Le rectorat organise la seconde édition de sa semaine académique de la Santé du 4 au 8 avril 2022. De nombreuses actions sont mises en place à cette occasion dans des écoles, collèges et lycées sur le thème de la santé et du bien-être. Nous publions ci-dessous le communiqué du rectorat. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

La Semaine de la santé, dont la deuxième édition est organisée du 4 au 8 avril 2022 dans l’académie, a pour objectif de sensibiliser les élèves et de valoriser les actions santé et bien-être qui sont menées tout au long de l’année dans les écoles et les établissements scolaires en collaboration avec les partenaires de l’éducation nationale.

La promotion de la santé à l’école s’appuie sur une démarche globale et positive permettant de promouvoir le bien-être des élèves dans un environnement bienveillant favorisant un climat de confiance et de réussite.

Elle doit renforcer les attitudes favorables à la santé pour tous les élèves et, pour certains, répondre aux problèmes de santé rencontrés ou prévenir des comportements à risque comme les troubles alimentaires, la sédentarité, etc.

Selon l’Organisation Mondiale de la Santé, la santé est un état complet de bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou infirmité.

- Les actions dans les écoles et établissements scolaires -

Du lundi 4 au vendredi 8 avril 2022, de nombreuses actions sur des thématiques très diverses touchant à la santé (alimentation, sport, prévention de la violence, éducation sexuelle, prévention des addictions, hygiène bucco-dentaire, etc.) sont menées dans des écoles et établissements scolaires, par l’éducation nationale et des partenaires (UNSS, USEP, Département, associations, etc.)

Etang Salé

- Collège Aimé Césaire : actions sur la prévention des risques avec des groupes de travail sur les problématiques de santé et d'hygiène, risques de santé / sécurité liés à pratique trottinette, vélo, postures en classe, transport du sac d'écolier. Ateliers sur thèmes à la demande des élèves, infirmière personne ressource pour élèves en permanence ou en pause méridienne.

- Collège Simon Lucas : " SMOTHYCLETTE " : blender pour presser jus de fruits, commandé par l'énergie du vélo d'appartement ; exposition alimentation et nutrition (de la MGEN) au CDI/cantine ; randonnées sportives, lutte contre le surpoids (EPS) ; " Ti Dej " des 5 classes de 6e (sur 2h, les mercredi 6 et jeudi 7 avril) ; réunion parents professeurs des élèves de 5e et 4e le jeudi 7 avril pour bilan informatif.

- USEP : Vendredi 8 avril au stade du centenaire : opération " Apprenons la ville " et atelier sur l’activité physique.

Le Port

- Collège Edmond Albius : projet sur la prévention des violences faites aux femmes et droit d'accès à l'IVG.

- Lycée Léon de Lepervanche : Mardi 05/04: prévention des addictions avec l'association Addictions France ; Matinée du mercredi 06/04: atelier de relaxation ; Matinée du jeudi 07/04: différents ateliers proposés par les professeurs de biotechnologie: jeu de l'oie, concours d'affiche sur les addictions, escape game, IST, sensibilisation sur l'alimentation équilibrée, ateliers par des élèves de terminale du bac pro Accompagnement soins et services et à la personne ; Vendredi 08/04: prévention et dépistage du diabète en partenariat avec le Centre hospitalier ouest Réunion

Saint-André

- École Étang Cambuston : projet portant sur l’hygiène bucco-dentaire avec des séances de sensibilisation proposées par l'infirmière scolaire (" Je brosse mes dents 2 à 3 fois par jour ", " Attention aux caries ").

- École Paul Hermann : participation aux rencontres USEP.

- École maternelle Émile Thomas

- Lycée professionnel Jean Perrin

- Lycée Sarda Garriga

- USEP : Mardi 5 avril au stade Sarda Garriga : opération " Apprenons la ville " et atelier nutrition

Saint-Benoît

- École André Marimoutou : cycle 1 : intervention de l'infirmière (l'alimentation, les dents, les écrans) ; cycle 2 : débats sur le bien-être, ateliers de relaxation, atelier théâtre ; cycle 3 : Semaine " goûter fruit " ; cycle 2 et une classe de Grande section : " Rando-santé sur le littoral ".

- Collège Amiral Pierre Bouvet : dans le cadre de l’association sportive, des ateliers permettent aux élèves de prendre contact avec l’activité physique.

- Collège Hubert Delisle : projet d’éducation à la sexualité sur le thème de la précarité menstruelle, en lien avec la préfecture, l'académie, le planning familial. Former et informer les élèves sur les menstruations. Distribuer des kits pour les règles à des jeunes filles.

- Lycée Marie Curie : l’action proposée s’appuie sur différents volets autour d’une semaine dédiée au " Vivre ensemble " et à la santé. Elle inclue un volet santé et bien-être (sensibilisation à la pratique sportive et ateliers de santé publique), un volet lutte contre les discriminations. Des actions de solidarité et en lien avec l'interculturalité, autour de temps forts sont programmées.

- USEP : Jeudi 7 avril au stade de l’Ilet : opération " Apprenons la ville " et atelier nutrition

Saint-Denis

- École Raymond Mondon : atelier de yoga et sophrologie proposé par un parent d'élève, sophrologue, les après-midis avec des classes tournantes en élémentaire. Le parent accompagne la classe de CE1C pour des séances de yoga au jardin de l'Etat tous les jeudis de 13h15 à 14h30.

- École maternelle Vauban 1 : une séance de bien-être (yoga, zumba) pour les élèves Projet nutrition transmis aux familles.

- Écoles Bellepierre, Les Topazes, Henry Dunant, Joinville, Les Bancouliers, Raymond Mondon, Candide Azéma B, Domenjod, Reydellet, Maxime Laope, Ruisseau blanc, Centrale, Gabriel Macé, Herbinière Lebert, Jean- Baptiste Bossard, Les Affouches, Philippe Vinson, Saint-François 7e km : participation aux rencontres sportives USEP.

- Collège Mahé de La Bourdonnais : présentation des activités de l'association sportive santé et échanges avec les élèves.

- Collège Émile Hugot : ateliers menés en partenariat avec le Département sur la thématique " santé-bien-être à l’école. Atelier 1 : " Point info santé ", le petit déjeuner ; Atelier 2 : " Addictions aux écrans " ; Atelier 3: " le harcèlement scolaire ".

- USEP : lundi 4, mardi 5 et jeudi 7 avril au Jardon de l’État : course d’orientation et ateliers multi-activités

Saint-Joseph

- Collège Achille Grondin : Projet " petit déjeuner " : tous les élèves de 6e et de l'ULIS participeront à un travail au CDI sur une exposition de la MGEN sur l'équilibre alimentaire du 3 au 13 mai puis dans un second temps prendront un petit déjeuner à la cantine du collège le 2 et 8 juin.

- Lycée Pierre Poivre

Sainte Marie

- École Flacourt : prise d'un petit déjeuner équilibré à l'école en point de départ sur un travail en classe sur l'équilibre alimentaire et donnera lieu à une exposition à destination des parents et mise en place d'un café des parents.

- École La Confiance : l’action vise l’amélioration de l’offre alimentaire dans le temps scolaire et la familiarisation des élèves avec les fruits et légumes frais, locaux et de saison. Les activités prévues sont : 6 distributions de fruits et légumes frais locaux et de saison. Des activités pédagogiques sur les fruits et légumes animées par les enseignants. L’animation d'1 séance d’éducation nutritionnelle en classe par les diététiciennes de l’IREN.

- Lycée professionnel Isnelle Amelin : projet " L’alimentation passe à table ! " : les usagers de la cantine auront sur leur plateau des sets papiers. Infos, mots croisés, devinettes, QR codes... Les élèves de 1ère Esthétique ont préparé des sets pour tous les jours de la semaine. Un message nutritionnel ludique et varié directement servi... sur un plateau. Les élèves des métiers de la vente & du commerce participeront à des ateliers de blind test "fruits" et de réalisation de rouleaux de printemps.

Saint-Paul

- École Les Palmistes : projet " Yoga et anglais " : instauration d'un moment de dynamisation et de recentration en début de demi-journée, en communiquant en anglais, dans toutes les classes, via une initiation au yoga.

- École Guillaume centre : projet " 30 minutes d'Activité Physique Quotidienne " : 30 minutes d'activité physique quotidiennes sont dispensées au CP.

- Écoles Adèle Ferrand, Eugène Dayot, Luc Daly-Eraya, Les Palmistes, Yves Paula, Bellemène, Fleurimont 2, Leconte de Lisle, Mathilde Frappier de Montbenoit, Bras Canot, Tan Rouge centre : participation aux rencontres USEP " Apprenons la ville ".

- École Les Combavas : Projet " Combavas " : intervention de Karavan santé sur les thèmes de la lutte contre le diabète l'alimentation les dangers du soleil le bien être par le sport.

- École maternelle La Fontaine

- Collège Célimène Gaudieux : " Semaine Fraich attitude " : sensibiliser les élèves à la nutrition, un problème de surpoids est rencontré chez les adolescentes car ils mangent trop de gras, de sucre, leur IMC est supérieur à la normale pour leur âge Valoriser le bien être pour favoriser un climat scolaire serein et positif.

- Lycée professionnel Vue Belle

- USEP : mercredi 6 avril : manifestation " Le relais autour du monde, Terre des jeux en 2024 ", avec atelieres du fourgon santé, et un sobatkoz ek paran sur l’action " Mon association booste mon cerveau " ; Vendredi 8 avril au stade Sarda Garriga : opération " Apprenons la ville " et fourgon santé.

Saint Pierre

- Collège Paul Hermann : projet " Prévention cancer " mené par une classe de 3e ayant bénéficié de 6 séances avec un médecin et une intervenante du Centre régional de coordination des dépistages des cancers. Elaboration d'une intervention devant leurs pairs.

- Lycée Bois d’Olive : journée de prévention en santé pour les nouveaux entrants en section professionnelle, sur la prévention des risques de trouble musculo-squelettique et l'ergonomie au travail ; un atelier de prévention sur les addictions (drogues, alcool...), un atelier de relaxation pour la gestion du stress et une intervention sur la prévention des IST et du VIH.

Saint-Philippe

- Collège Bory de Saint-Vincent : atelier " Estime de Soi " : atelier hebdomadaire destiné aux élèves de 6e afin de travailler sur l'estime de soi. Lors de ces ateliers, différents supports ludiques sont utilisés ( jeux des émotions, des besoins, mimes ; etc.) Atelier animé par l'infirmière et l'assistant sociale du collège.

Sainte-Suzanne

- École les Goyaviers : les élèves travaillent dans leur classe sur le volet nutrition " Manger bouger pour ma santé " cycle 1: " boire mais pas n'importe quoi! " (Quelle boisson faut-il boire ? Quelle boisson choisir ? Y a-t-il des pièges?) cycle 2: " Le sucre aime se cacher! " cycle3: Les bienfaits de l'activité physique.

- École Sarda Garriga : suite à l'intervention de l'association MiSolRe dans la classe de CM1A, les élèves ont pour mission en tant que classe ambassadrice de diffuser le message reçu lors de la formation. Dans le cadre de la semaine de la santé, ils interviendront dans l'autre classe de CM1 pour échanger sur les dangers du soleil et proposer des actions sur la prévention solaire.

- École maternelle Marie Aline Wuathion : dans le cadre de l'opération " petit déjeuner " une fois par semaine, tous les élèves de l'école recevront un petit déjeuner équilibré ( travailler sur la composition d'un petit déjeuner équilibré) - Chaque jour, les élèves de petite section recevront un goûter (goûter partage) sur le temps de la récréation. Le goûter sera fourni par un parent de la classe chaque jour.

- École maternelle Héva : sensibilisation à la connaissance de la nature afin de préparer les élèves en tant que futurs citoyens au respect de leur environnement. Ils font des plantations, observent la croissance des plantes et dégusteront des fruits et des légumes afin qu'ils découvrent les bienfaits d'une alimentation équilibrée, l'importance de la provenance des aliments, leur apport nutritif et le gaspillage alimentaire.

Tampon

- Lycée Roland Garros : projet " Manger fruits et légumes chez l'ado " : atelier sur l'importance de manger des fruits et des légumes chez l'adolescent - Recherche documentaire par les élèves. Réalisation d'affiche pour le CDI ; Mardi 5 avril : atelier relaxation (en salle d'animation) ; Mardi 12 avril : atelier gestion des émotions ; Mardi 26 avril : petit déjeuner à base de fruits et légumes.