Publié le Mercredi 06 Avril à 02H30 / Actualisé le Mercredi 06 Avril à 05H25

Le soleil a du mal à percer les nuages ce mercredi 6 avril 2022. Matante Rosina espérait une amélioration hier mais la météo est capricieuse. Dans l'est, c'est encore humide. En revanche, le soleil prédomine dans les hauts et dans l'ouest. Un peu de pluie est prévue dans la journée sur les hauteurs du nord et du nord ouest. (Photo rb/www.ipreunion.com)

