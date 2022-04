"Le 7 avril 2022, Orange lance sa nouvelle Livebox qui propose des performances optimisées avec le wifi 6E et la connexion tri-bande. Cette Livebox au design innovant et élégant répond à l'intensification des usages dans les foyers depuis 2020 : 78% des familles souhaitent un Wifi plus performant pour répondre aux besoins de toute la famille (1)" écrit Orange dans le communiqué que nous publions ci-dessous (Photo Orange Réunion)

Des performances optimisées et une conception guidée par la stratégie environnementale du Groupe

La Livebox 6 est la première box lancée commercialement sur le marché français compatible avec la nouvelle norme Wifi 6E. Elle utilise une nouvelle bande de fréquences 6 GHz, en plus du 2.4GHz et du 5GHz et permet un débit fibre jusqu’à 2Gbit/s descendant (et 800 Mb/s montant). La Livebox 6 propose également 5 ports Ethernet (1port 2,5Gb/s et 4 ports 1Gb/s) pour profiter pleinement de la puissance de la Fibre, à la maison ou dans les locaux professionnels, avec une connexion ultra rapide et un temps de latence réduit.

Son design vertical a été pensé pour optimiser la diffusion du Wifi et assurer ainsi une meilleure couverture. Pour plus de confort, la Livebox dispose également d’un écran tactile pour accéder aux informations et fonctions essentielles. Pour gérer, connecter et dépanner simplement sa Livebox, des QR codes ont été ajoutés sur l’écran permettant ainsi la redirection rapide vers les applications mobiles Orange et moi ou Orange Pro.

La Livebox 6 a été conçue en tenant compte de son impact environnemental : en plus d’être facilement réparable et d’être munie d’une coque en plastique 100% recyclé et recyclable, la nouvelle Livebox dispose d’un mode veille paramétrable qui permet, lorsqu’il est activé, d’avoir une consommation réduite en énergie.

"Je suis particulièrement fière de lancer aujourd’hui la Livebox 6, la première box commercialisée intégrant la nouvelle norme wifi 6E. Avec la crise sanitaire, la digitalisation de la société a connu une accélération inédite, notamment dans les usages à domicile : le besoin d’une connexion wifi performante, ultra rapide et avec une couverture étendue, est devenu fondamental. Pour nos clients Fibre, particuliers comme professionnels, la Livebox 6 offre le meilleur des wifi, et répond au besoin d’être accompagné dans leurs nouveaux usages, grâce à nos spécialistes wifi. Avec son design totalement repensé par rapport aux générations précédentes, la Livebox 6 a été conçue dans un souci de limiter son empreinte carbone et de s’intégrer dans une logique d’économie circulaire" Fabienne Dulac, directrice générale adjointe, CEO d'Orange France.

(1) Etude OpinionWay, Mars 2022