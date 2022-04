BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce jeudi 7 avril 2022 :



Candidats, modalités de vote, procurations, tout savoir sur la présidentielle

Les 10 et 24 avril 2022, les Français se rendront aux urnes pour élire leur nouveau Président de la République. Ils sont 12 candidats à se présenter au suffrage des électeurs. Comment se déroulent les élections ? Quelles sont les conditions pour passer au second tour ? Quelles mesures compte tenu du contexte Covid ? Tout savoir sur les présidentielles

Ukraine : Kiev a appelé les habitants de l'Est de l'Ukraine à évacuer la région "maintenant"

Alors que l'offensive russe contre l'Ukraine a débuté depuis six semaines désormais, Kiev a appelé les habitants de l'Est de l'Ukraine à évacuer la région "maintenant", sur fond de craintes d'une offensive majeure de l'armée russe sur le Donbass, désormais cible prioritaire du Kremlin.. Les Etats-Unis ont annoncé de nouvelles sanctions économiques et financières qu'ils estiment "dévastatrices" contre la Russie, visant les grandes banques et les enfants de Vladimir Poutine, selon un communiqué de la Maison Blanche. L'Union européenne devra elle aussi prendre "tôt ou tard" des sanctions sur le pétrole et le gaz russes, a déclaré de son côté le président du Conseil européen Charles Michel (Photo AFP)

La route du littoral est ouverte sur 4 voies

La route du littoral est rouverte sur 4 quatre voies depuis 1h50 ce jeudi 7 avril 2022. La circulation était basculée sur les trois voies côté mer depuis le vendredi 1er avril. Le basculement avait été décidé en raison des fortes pluies

Le Sakifo dévoile la suite de sa programmation

Lékip Sakifo avait dévoilé le 15 mars dernier une première partie de la programmation du festival qui aura lieu du 3 au 5 juin prochains sur le front de mer de Saint-Pierre. La suite promet de grands moments pour honorer dignement un incontournable qui fête cette année son 18e anniversaire.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Enfin du soleil !

Enfin, voilà le soleil ! Matante Rosina porte sa capeline pour aller au marché ce jeudi 7 avril 2022. Le ciel est bien dégagé sur la majeure partie de l'île. Quelques nuages se forment dans l'après-midi comme d'habitude. Les températures se rafraichissent cette nuit. Le thermomètre affiche 1 à 2°C en moins.