Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 2 heures

Un incendie s'est déclaré au niveau de la résidence Salanganes à Saint-André, qui comprend 143 logements et 11 commerces, dans la nuit de mercredi 6 à jeudi 7 avril 2022. Le feu s'est déclaré vers minuit au 1er étage d'un bâtiment qui en compte 3. L'élu d'astreinte, Jimmy Grondin, le cabinet du Maire ainsi que les services du CCAS se sont rendus sur place. "Ils ont travaillé conjointement avec la Police municipale afin de réaliser un état des lieux et de proposer des solutions d'accompagnement et de relogement en urgence" annonce la mairie. Les logements de cinq familles ont été touchés par cet incendie, cinq personnes sont actuellement hospitalisées. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l'incendie (Photo ville de Saint-André)

