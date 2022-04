Ça y est ! Tout le programme du Sakifo est maintenant connu. Texas, Radio Sechaba, Blakkayo, Eat my Butterfly... seront notamment sur les scènes du festival de toutes les musiques du monde qui aura lieu du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin 2022 sur le front de mer de Saint-Pierre. La première partie de la programmation avait été dévoilée le 15 mars. A noter que Sakifo fête cette année son 18e anniversaire (Photo rb/www.ipreunion.com)

Après une première ébauche de la programmation le 15 mars dernier, les noms de Davy Sicard, Kombo, Bongeziwe Mabandla, BCUC, Justin Adams & Mauro Durante, Stogie T, Ame Yerewolo, Camélia Jordana, Tiken Jah Fakoly, Last Train, Lova Lova, Aleksand Saya, Destyn Maloya, Radio Sechaba, BLK JKS, Synapson Live, Kabar Jako, Biga Ranks avaient été dévoilés.

La suite dévoilée ce mercredi est tout aussi alléchante avec Texas, Radio Sechaba, Blakkayo, Ami Yerewolo, An Memwar Tiloun, Clara, Msaki, Grande, Maya Kamaty, Oumou Sangare, Eat my Butterfly, Calling Mariane, Joy D, Kanasel, Kristel, Loryzine, Madiakanou, Metronomy, Miossec, Sally, Takana Zion, Vald, Zanmari Baré.

L’inclusion des artistes locaux, de l’océan Indien et du reste du monde dans cette programmation a pour but de faire venir au public réunionnais des artistes aux esthétiques diverses et représentatives de cultures, de contre-cultures et des tendances actuelles. Les ponts créés par le festival, ce sont aussi les actions menées conjointement avec l’AFEMAR, le traditionnel Risofé du dimanche, gratuit et ouvert à tous, ne serait rien sans l’action des femmes de marins pêcheurs.

Créé en 2004 à Saint Leu et installé depuis 2008 à Saint-Pierre, le Sakifo est devenu le rendez-vous incontournable de l’océan Indien. Un festival très attendu par un public aussi éclectique que sa programmation. Fidèle à mêler tradition et modernité d’ici et d’ailleurs, jeunes et moins jeunes, et à réunir sur 3 jours La Réunion dans toute sa diversité, ce joyeux mélange des genres musicaux constitue l’ADN du Sakifo qui fête cette année son 18e anniversaire, du 3 au 5 juin.

Pour rappel le Sakifo ce sont aussi des collaborations chaque année avec des groupes scolaires afin d’amener la musique aux élèves et vice versa. Et puisque le partage est également au cœur du festival, le Sakifo s’emploie à collaborer avec les entreprises locales pour la sécurité, la communication, le montage des scènes... Ce sont ainsi près de 250 emplois qui se créent avant et pendant le festival, en plus de 70 emplois directs générés par ces 3 soirs de concerts.

Bref, la grosse machine est lancée. Rendez-vous donc début juin. La billetterie est ouverte depuis le 15 mars.

