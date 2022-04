Publié il y a 22 heures / Actualisé il y a 21 heures

Avec l'accord de ses autorités de tutelle, de la Direction Générale de l'Aviation Civile et des autorités indiennes, Air Austral, après plusieurs mois de suspension due au contexte de la crise sanitaire, annonce la reprise progressive de ses vols à destination de Chennai, et ce à compter du 6 mai 2022. Jusqu'à deux fréquences hebdomadaires, chaque mardi et vendredi, sont attendues.

