Publié il y a 6 heures / Actualisé il y a 6 heures

Un trait de génie qui a généré une fabuleuse demi-volée a permis au Réunionnais Dimitri Payet et à l'OM de faire le break à domicile contre le PAOK Salonique (Grèce) ce jeudi soir 7 avril 2022 en quart de finale aller d'Europa Conference League. La rencontre s'est terminée sur le score de 2 à 1 en faveur des Marseillais. A noer le "gout anou" lancé par un commentateur de Canal+ en plein direct. Ce but pourrait être classé meilleur but de l'année (Photo AFP)

