Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Trois voitures sont entrées en collision sur la voie de gauche au niveau de Savanna (Saint-Paul) ce vendredi 8 avril 2022 en milieu de journée. Les véhicules ont été dégagées des voies de circulation vers 14h mais de gros embouteillages ont eu le temps de se former. A 14h20, la direction régionale des routes recensait 10 km de bouchons dans le sens Saint-Denis - Saint-Paul et 3 km dans le sens Saint-Paul - La Possession. La plus grande prudence est recommandée dans le secteur (Photo rb/www.ipreunion.com)

