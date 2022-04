BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi 8 avril 2022 :



- Europa Conference League: une demi-volée de folie de Dimitri Payet donne la victoire à l'OM face à Salonique

- Ukraine : l'est du pays sous la menace d'une attaque massive, Kiev veut "des armes, armes, des armes"

- Saint-Leu : concert du label Blanc Manioc à la rondavelle les Filaos

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Une matinée ensoleillée

Il n'y aura pas de grève dans le Bâtiment. Ce jeudi 7 avril 2022 à l'issue de plusieurs heures de négociations l'intersyndicale des salariés (CGTR, CFDT, CFE-CGC, FO, CFTC) et les syndicats patronaux (FRBTP, Capeb) sont parvenus à un accord. Les syndicats ouvriers demandaient une augmentation de salaires de 3% sur l'année 2022. Ils ont obtenu 2,9%. La grève prévue ce lundi matin est donc annulée

Europa Conference League: une demi-volée de folie de Dimitri Payet donne la victoire à l'OM face à Salonique

Un trait de génie qui a généré une fabuleuse demi-volée a permis au Réunionnais Dimitri Payet et à l'OM de faire le break à domicile contre le PAOK Salonique (Grèce) ce jeudi soir 7 avril 2022 en quart de finale aller d'Europa Conference League. La rencontre s'est terminée sur le score de 2 à 1 en faveur des Marseillais. A noer le "gout anou" lancé par un commentateur de Canal+ en plein direct. Ce but pourrait être classé meilleur but de l"année

Ukraine : l'est du pays sous la menace d'une attaque massive, Kiev veut "des armes, armes, des armes"

44ème jour de guerre en Ukraine ce jeudi 7 avril 2022. jeudi, le chef de la diplomatie ukrainienne Dmytro Kouleba a demandé àe l'Otan de lui fournir rapidement "des armes, des armes et des armes". Alors qu'une attaque massive de l'armée russe dans l'est du pays, semble désormais certaine, le gouvernement ukrainien estime que les jours à venir seront pour les civils "la dernière chance" d'évacuer cette région. Les pays du G7 ont demandé jeudi la suspension de la Russie du Conseil des droits de l'Homme des Nations unies. Suivez-nous, nous sommes en direct

Saint-Leu : concert du label Blanc Manioc à la rondavelle les Filaos

Les rondavelles de Saint-Leu étaient bien calmes depuis deux ans, suite à l'arrivée du Covid-19. Celle des Filaos reprend du service ce dimanche 10 avril 2022, avec un concert du label Blanc Manioc, avec les artistes Mc Waraba, Sly A 10 et Dom Peter. Rendez-vous à 18 heures pour le début du concert

La pa Météo France i di, sé zot i di - Une matinée ensoleillée

Ce vendredi 8 avril 2022 débute par un bel ensoleillement sauf sur la partie sud-est de l'île où quelques averses sont attendues. Pour Matante Rosina, le soleil jouera à cache-cache avec les nuages l'après-midi. Le vent souffle en rafales du côté de Saint-Pierre et de Sainte-Marie.