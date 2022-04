Publié il y a 4 heures / Actualisé il y a 3 heures

Sur les RN1 et RN2 à Saint Denis, le Barachois restera ouvert à la circulation les dimanches 10 et 24 avril pour permettre le bon déroulement de l'élection présidentielle, informe la direction régionale de routes. "Par ailleurs, plusieurs portions de rue du centre-ville de Saint Denis seront fermées à la circulation, il est demandé aux usagers d'être vigilants et de bien respecter la signalisation qui sera mise en place" ajoute la direction régionale de routes

