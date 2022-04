Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 4 avril au vendredi 8 avril 2022 sur Imaz Press :



* Lundi 4 avril - Covid-19 : le pass vaccinal suspendu (presque) partout ce lundi

* Mardi 5 avril - Législatives : et les candidatures déclarées ou non sont...

* Mercredi 6 avril - Covid-19 : la baisse de la tension hospitalière encourageante, mais les cas augmentent encore

* Jeudi 7 avril - Candidats, modalités de vote, procurations, tout savoir sur la présidentielle

* Vendredi 8 avril - Europa Conference League: une demi-volée de folie de Dimitri Payet donne la victoire à l'OM face à Salonique

Avec près de dix jours d'avance sur le calendrier, le pass vaccinal est suspendu à partir de ce lundi 4 avril 2022. Il n'est donc plus obligatoire pour se rendre au restaurant, dans les bars, ou encore les lieux culturels. Il reste cependant nécessaire pour accéder aux établissements de santé et EHPAD. Le masque n'est par ailleurs plus obligatoire, en intérieur comme en extérieur. Les écoles sont aussi concernées par cette mesure.

Alors que la campagne pour les élections présidentielles des 10 et 24 avril 2022 bat son plein, se préparent en parallèle les élections législatives. 7 députés réunionnais remettront leur siège en jeu les 12 et 19 juin prochains, à savoir Philippe Naillet (1ère circonscription), Karine Lebon (2ème circonscription), Nathalie Bassire (3ème circonscription), David Lorion (4ème circonscription), Jean-Hugues Ratenon (5ème circonscription), Nadia Ramassamy (6ème circonscription) et Jean-Luc Poudroux (7ème circonscription). Tour d'horizon des forces en présence à moins de 3 mois du scrutin

Les nouveaux chiffres du Covid fournis ce mardi 5 avril 2022 montrent une tendance à la baisse du côté de l'hôpital : cinq lits de réanimation sont occupés par des patients Covid contre dix la semaine précédente. Onze décès ont cependant été recensés dans la semaine. Les contaminations, elles, continuent d'augmenter avec un bilan qui dépasse à nouveau la barre des 10.000 cas hebdomadaires. Le taux d'incidence s'élève à 1.285 et plus d'un patient dépisté sur trois est positif

Les 10 et 24 avril 2022, les Français se rendront aux urnes pour élire leur nouveau Président de la République. Ils sont 12 candidats à se présenter au suffrage des électeurs. Comment se déroulent les élections ? Quelles sont les conditions pour passer au second tour ? Quelles mesures compte tenu du contexte Covid ? Tout savoir sur les présidentielles

Un trait de génie qui a généré une fabuleuse demi-volée a permis au Réunionnais Dimitri Payet et à l'OM de faire le break à domicile contre le PAOK Salonique (Grèce) ce jeudi soir 7 avril 2022 en quart de finale aller d'Europa Conference League. La rencontre s'est terminée sur le score de 2 à 1 en faveur des Marseillais. A noter le "gout anou" lancé par un commentateur de Canal+ en plein direct. Ce but pourrait être classé meilleur but de l"année

