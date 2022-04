Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

45ème jour de guerre en Ukraine ce samedi 9 avril 2022. 52 personnes, dont cinq enfants, ont été tuées vendredi dans l'attaque au missile de la gare de Kramatorsk, dans l'Est du pays. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a dénoncé un "mal sans limite" déchaîné par la Russie. Il réclame une "réponse ferme". La Russie dément tout tir de missile et dénonce dénonçant un tir délibéré des forces ukrainiennes pour empêcher "le départ de la population de la ville". Les pays de l'UE ont déjà gelé au moins 29,5 milliards d'euros d'avoirs russes et bélarusse. Ces actifs incluent des bateaux, des hélicoptères, des biens immobiliers et des oeuvres d'art. Selon Emmanuel Macron, Vladimir Poutine va concentrer ses attaques en Ukraine sur les zones séparatistes du Donbass pour chercher une "victoire" pour le 9 mai, date de l'anniversaire de la capitulation de l'Allemagne nazie en 1945. Suivez-nous, nous sommes ne direct (Photo AFP)

