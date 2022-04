BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce samedi 9 avril 2022 :



- Malgré la levée des restrictions les non-vaccinés attendent toujours de pouvoir voyager

- Mondial-2023 : les Bleues au-dessus de la mêlée, quasiment qualifiées

- Ukraine : des dizaines de morts dans l'attaque d'une gare, Zelensky dénonce un "mal sans limite" déchaîné par la Russie

- Ça s'est passé cette semaine sur Imaz Press : pass vaccinal, législatives, Covid-19, présidentielle, Dimitri Payet

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Le week-end débute sous le soleil

Malgré la levée des restrictions les non-vaccinés attendent toujours de pouvoir voyager

L'annonce n'a pas manqué de faire réagir à La Réunion : malgré la levée de la quasi-totalité des restrictions sanitaires, il est toujours impossible de voyager sans motif impérieux pour les personnes non-vaccinées. Et pour l'heure, aucune date de levée de cette obligation n'est sur la table, indiquent la préfecture et le ministère des Outre-mer. Une décision prise "pour protéger l'île" affirment les autorités.

Mondial-2023 : les Bleues au-dessus de la mêlée, quasiment qualifiées

A Llanelli, terre de rugby, l'équipe de France féminine de football a fait un pas de géant vers l'Océanie et la Coupe du monde 2023, en dominant 2-1 vendredi son plus féroce rival en qualifications, le pays de Galles.

Ukraine : des dizaines de morts dans l'attaque d'une gare, Zelensky dénonce un "mal sans limite" déchaîné par la Russie

45ème jour de guerre en Ukraine ce samedi 9 avril 2022. Au moins 39 personnes, dont quatre enfants, ont été tuées vendredi dans l'attaque au missile de la gare de Kramatorsk, dans l'Est du pays. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a dénoncé un "mal sans limite" déchaîné par la Russie. La Russie dément tout tir de missile et dénonce dénonçant un tir délibéré des forces ukrainiennes pour empêcher "le départ de la population de la ville". Les pays de l'UE ont déjà gelé au moins 29,5 milliards d'euros d'avoirs russes et bélarusse. Ces actifs incluent des bateaux, des hélicoptères, des biens immobiliers et des oeuvres d'art. Selon Emmanuel Macron, Vladimir Poutine va concentrer ses attaques en Ukraine sur les zones séparatistes du Donbass pour chercher une "victoire" pour le 9 mai, date de l'anniversaire de la capitulation de l'Allemagne nazie en 1945. Suivez-nous, nous sommes ne direct (Photo AFP)

Ça s'est passé cette semaine sur Imaz Press : pass vaccinal, législatives, Covid-19, présidentielle, Dimitri Payet

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 4 avril au vendredi 8 avril 2022 sur Imaz Press :



* Lundi 4 avril - Covid-19 : le pass vaccinal suspendu (presque) partout ce lundi

* Mardi 5 avril - Législatives : et les candidatures déclarées ou non sont...

* Mercredi 6 avril - Covid-19 : la baisse de la tension hospitalière encourageante, mais les cas augmentent encore

* Jeudi 7 avril - Candidats, modalités de vote, procurations, tout savoir sur la présidentielle

* Vendredi 8 avril - Europa Conference League: une demi-volée de folie de Dimitri Payet donne la victoire à l'OM face à Salonique

La pa Météo France i di, sé zot i di - Le week-end débute sous le soleil

Le week-end débute sous le soleil. Pour ce samedi 9 avril 2022, Matante Rosina prévoit du beau temps en général le matin et l'apparition des nuages dans l'après-midi parfois accompagnés de quelques averses dans les hauts du nord et du nord-est.