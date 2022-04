L'épouse de l'écrivain Daniel Honoré, parti en 2018, est décédée. Plusieurs hommages lui sont alors rendus alors que celle-ci participait aux combats menés par son époux notamment la mise en avant de la culture créole.

• Le Conseil de la Culture, de l’éducation et de l’environnement

"C'est le coeur serré que le Conseil de la Culture, de l'éducation et de l'environnement salue la mémoire de Monique HONORÉ, dont nous venons d'apprendre la disparition. " Derrière chaque grand homme se cache une femme... mais pourquoi ne pas dire une grande femme ? Après tout si l'homme est grand c'est en partie grâce à elle (Fabien Sullivan Grandfils) ".

Oui, Monique lété in fanm dobout, zarboutan du zarboutan, qui fut de tous les combats de Daniel et dont la gentillesse, la simplicité et le courage ont conquis l’ensemble des membres du Conseil.



Le CCEE présente à la famille et aux amis de la galaxie HONORÉ ses plus sincères condoléances et les assure de toute son amitié dans ce moment difficile."

• Huguette Bello, présidente du Conseil régional

"Monique Valentin, épouse de Daniel HONORÉ est décédée. Nos condoléances attristées vont à sa famille et tout ceux qui l’entourent."

