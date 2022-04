BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce dimanche 10 avril 2022 :



- Présidentielle 2022 : tous et toutes aux urnes

- Kiev "toujours prête" pour les pourparlers, les évacuations se poursuivent dans l'est

- Zot lé pa payé pou kroir, mé lé vré - Des millions pour l'environnement, vacciné 87 fois, la guerre des pixels, dos d'âne de la muerte

- En Irak, un vétérinaire vogue au secours des buffles des marais

- La pa Météo France i di, sé zot i di - De la pluie dans l'après-midi

Présidentielle 2022 : tous et toutes aux urnes

Journée électorale ce dimanche 10 avril 2022. Les électeurs et électrices de France métropolitaine et des Outre-mer sont appelé.e.s aux urnes. Le premier tour de l'élection présidentielle prend place. Les Réunionnais.es devront départager les 12 candidat.e.s en lice en vue du second tour. Les bureaux de vote sont ouverts de 8h à 19h. Les premiers résultats tomberont à 22h, heure de La Réunion.

Kiev "toujours prête" pour les pourparlers, les évacuations se poursuivent dans l'est

Après la frappe sur la gare de Kramatorsk dans l'est de l'Ukraine, le président Volodymyr Zelensky a appelé à une "réponse ferme" de la part de l'Occident. 52 personnes, dont 5 enfants, ont perdu la vie dans cette attaque. Bus et camionnettes sont venus chercher des rescapés du bombardement. L'Ukraine se dit malgré tout "toujours prête" à des pourparlers avec la Russie.

Zot lé pa payé pou kroir, mé lé vré - Des millions pour l'environnement, vacciné 87 fois, la guerre des pixels, dos d'âne de la muerte

Au menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine, du lundi 4 au vendredi 8 avril 2022 : Nous nous demandons souvent ce que nous ferions si nous devenons millionaire et ce gagnant d'EuroMillions n'a pas hésité à verser l'essentiel de son gain pour sauver la planète. Certains refusent catégoriquement l'injection du vaccin contre le Covid-19, d'autres en font leur gagne-pain comme cet homme vivant en Allemagne qui a reçu 87 doses pour ensuite distribuer des faux justificatifs. Bèzeman sur la toile pour des pixels pendant l'expérience insolite lancée par le réseau Reddit. Terminons par le dos d'âne de la muerte qui fait le plus grand bonheur des riders.

En Irak, un vétérinaire vogue au secours des buffles des marais

La barque à moteur ressemble aux embarcations pour touristes qui sillonnent les marais du sud de l'Irak. Mais ce bateau transporte un vétérinaire qui vogue au secours des buffles, animaux emblématiques de la région et gagne-pain des éleveurs.

La pa Météo France i di, sé zot i di - De la pluie dans l'après-midi

Ce dimanche 10 avril 2022, Matante Rosina prend son parapluie pour aller voter cet après-midi. La journée a pourtant bien commencé avec du soleil un peu partout sauf sur l'est qui est un peu arrosé. Dans l'après-midi, les nuages s'invitent et apportent de bonnes averses au centre de l'île.