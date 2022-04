"La bonne respiration est un enjeu de santé publique dont La Mutualité de La Réunion a décidé de se saisir. A l'occasion de la Journée Mondiale de la respiration le 11 avril, elle souhaite rendre la pratique accessible à tous les Réunionnais à travers son programme Respirons la santé" écrit la mutualité de La Réunion dans le communiqué que nous publions ci-dessous

• Les multiples bienfaits d’une bonne respiration

Née en 2004, la Journée Mondiale de la Respiration est l’occasion de rappeler qu’une bonne respiration permet d’être en meilleure santé. Respirer permet de gérer son stress, d’avoir plus d’énergie, de mieux dormir, de stabiliser son poids, d’être plus concentré, d’améliorer ses performances physiques et enfin de mieux digérer.

La respiration consciente sous toutes ses formes est un outil facilement enseignable, disponible gratuitement parce que tout le monde y a déjà accès, et est universellement puissant dans sa capacité à créer l’unité, la transformation, la paix intérieure et bien plus encore. En période de crise, il a été prouvé que la respiration consciente aide les gens à maintenir ou à récupérer l’équilibre physique, mental et émotionnel et, par conséquent, à faire face aux traumatismes et à améliorer leur santé.

Un sujet de santé publique dont se saisit la Mutualité de la Réunion avec son programme "Respirons la santé"

Parce que la respiration est un sujet de Santé publique qui doit être accessible au plus grand nombre, La Mutualité de La Réunion a lancé son programme "Respirons la santé" à grande échelle et pour de nombreuses années.

Objectif : informer et initier les réunionnais sur les bienfaits de la pratique d’une bonne respiration et les inciter à la pratique. "Nous sommes persuadés qu’une bonne pratique de la respiration est l’un des leviers fondamentaux pour éviter l’apparition de maladies de toutes sortes et améliorer le quotidien de milliers réunionnais, le projet est ambitieux mais l’enjeu est de taille et nous sommes prêts à relever ce défi" a déclaré Théodore Hoarau, Président de la Mutualité de La Réunion.

A l’occasion de la Journée Mondiale de la respiration le 11 avril, et aussi tout le reste de l'année, Muta offre une séance d’initiation gratuite à tous les réunionnais avec des ateliers à Saint Denis et Saint Louis, ainsi qu'une web conférence animée par Léonardo Pelagotti.

Des ateliers sont également disponibles pour les entreprises qui souhaiteraient en faire bénéficier leurs collaborateurs. Mais la Mutualité de la Réunion va plus loin, en lançant un appel aux coachs sportifs qui souhaiteraient élargir leur pratique en proposant des coachings en respiration : Muta les accompagnera avec une formation gratuite pour devenir coach en respiration.

Toutes les informations sur le programme de la journée mondiale de la respiration sont à retrouver sur la page Facebook Muta.

Le saviez vous ?

• Nous respirons environ 22 000 fois par jour - soit presque 15 kg d’air

• 9 personnes sur 10 ne savent pas respirer

• La respiration est le centre du rééquilibrage émotionnel.

• La respiration est le 1er pilier de la santé et de la vitalité

• Jusqu'à 80 % des utilisateurs d'ordinateurs, de tablettes ou de smartphones cesseraient de respirer par intermittence quand elles écrivent un email ou travaillent sur ces appareils