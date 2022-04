Publié il y a 43 minutes / Actualisé il y a 36 minutes

Un éboulis est survenu ce dimanche 10 avril 2022 sur le sentier de Grand Bassin, sur la commune du Tampon. Un randonneur, blessé, a été évacué par le PGHM, nous confirme-t-on suite à une information de Réunion la 1ère. Il a été transféré à l'hôpital de Bellepierre. Selon Réunion la 1ère il s'agit du raideur Patrick Maffre, le vainqueur du premier Grand Raid. Le sentier a été fermé par la commune du Tampon. Les agents de l'ONF doivent intervenir et sécuriser les lieux. Pour les randonneurs encore en bas, il est possible de sortir par d'autres chemins, cependant plus sportifs, à savoir le sentier Mollaret par exemple. (Photo mm/www.ipreunion.com)

