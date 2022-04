L'Office de tourisme de l'ouest lance les balades Zarlor à la découverte de la biodiversité de l'Etang Saint-Paul en kayak. La prochaine balade se fera le mercredi 13 avril 2022. L'événement, lui, durera jusqu'en juillet 2022. (Photo d'illustration : Office du Tourisme de l'Ouest)

"L'Etang Saint-Paul regorge de trésors naturels, aussi bien au niveau de la faune et de la flore, que du patrimoine culturel. Poules d’eau, papangues, hérons et libellules seront vos possibles compagnons pendant cette balade. Accompagnés par un éclaireur de l’Ouest ainsi que par un moniteur diplômé d’état, vous découvrirez toutes ces richesses en embarquant à bord d’un kayak et en pagayant bien sûr !" relaie l'Etang Saint-Paul.

Pour plus d'informations, cliquez ici.