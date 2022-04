BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce lundi 11 avril 2022 :



- La Réunion vote massivement Mélenchon, Macron et Le Pen au second tour pour un duel de tous les dangers

- Ukraine : l'Union Européenne discute de nouvelles sanctions contre la Russie

- La démographie ultramarine examinée par le Haut conseil de la famille

- Deux automobilistes contrôlés à 155 Km/h et 172 km/h

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Le lundi au soleil ou toujours autant de pluie chez vous ?

Le verdict du premier tour des élections présidentielles est tombé ce dimanche 10 avril 2022. Le second tour, prévu le 24 avril prochain, opposer le président de la République sortant Emmanuel Macron (27,6%) et la candidate du Rassemblement National Marine Le Pen (23%), un duel de tous les dangers qui fait plus que jamais planer le risque d'accession de l'extrême droite au pouvoir. La Réunion a quant à elle respecté son habitude des présidentielles en votant à contre-courant de la dynamique nationale à l'occasion du 1er tour. En effet, dans notre département, c'est Jean-Luc Mélenchon qui arrive en tête avec 40,26% des voix, devant Marine Le Pen (24,73%) et Emmanuel Macron (18,24%).

47ème jour de guerre en Ukraine ce lundi 11 avril 2022. Dimanche, l'Ukraine a annoncé avoir ouvert 5.600 enquêtes pour crimes de guerre présumés sur son territoire depuis le début de l'invasion russe. Plus de 1.200 corps ont été découverts à ce jour dans la région de Kiev. L'aéroport de Dnipro, grande ville de l'Est de l'Ukraine, a été de nouveau bombardé dimanche par les Russes et "complètement détruit". Les ministres des Affaires étrangères de l'UE vont discuter lundi à Luxembourg d'un 6e paquet de sanctions contre Moscou. Plus de 4,5 millions de réfugiés ukrainiens ont fui leur pays depuis le 24 février, selon les chiffres du Haut commissariat aux réfugiés. Nous suivons l'évolution de la situation en direct

Le 15 mars 2022, le Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge (HCFEA) a présenté un rapport relatif à la situation des populations dans les départements et régions d'Outre-mer, portant sur les réalités sociales et politiques qui y sont menées, tout en émettant des propositions d'amélioration pour ces territoires. Dans ce premier volet, il sera question de l'état des lieux formalisé par ce rapport concernant la situation générale de la démographie en Outre-mer, et tout particulièrement à La Réunion. (Photo rb/www.ipreunion.com)

La police a réalisé 32 opérations de sécurisation et de sécurité routière au cours de ce week-end du vendredi 8 avril au dimanche 10 avril 2022 permettant de relever 242 infractions dont 27 délits. La gendarmerie a constaté 218 infractions et verbalisé deux automobilistes qui roulaiient à 155 Km/h et 172 km/h.

Pour ce lundi 11 avril 2022, Matante Rosina ne sait plus sur quel pied danser. Elle se dit que le bleu va envahir le ciel de La Réunion mais elle n'en est pas vraiment sûre. Vous pouvez lui dire comment est le ciel au-dessus de vos têtes dans les commentaires. Elle en profite pour vous inviter à rejoindre à notre groupe météo Facebook: "La météo sur l'île de La Réunion avec Imaz Press".