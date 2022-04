Un signalement de tentative d'enlèvement d'un enfant de 10 ans scolarise à Saint-Leu ce vendredi 8 avril 2022 a été faite auprès de la gendarmerie de la commune. Après enquête, le parquet de Saint-Pierre indique que l'histoire a en faut été inventée par l'enfant en question. Nous publions le communiqué du parquet ci-dessous (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Le 8 avril, la gendarmerie de Saint-Leu a été alertée par un média qu'un mineur de 10 ans, scolarisé dans un établissement de la commune, aurait été victime d'une tentative d'enlèvement la veille, signalement diffusé en priorité dans les médias et les réseaux sociaux. L'enquête judiciaire révèle rapidement que l'enfant a tout inventé.



S'agissant d'un fait sensible ayant donné lieu à une très forte médiatisation et susceptible de donner lieu à un contexte anxiogène aux abords des écoles, le parquet de Saint-Pierre et la gendarmerie de La Réunion tiennent à rassurer la population et rappeler par ailleurs que la dénonciation d'une infraction imaginaire est un délit puni et réprimé par l'article 434-26 du code pénal de 6 mois d’emprisonnement et 7500€ d’amende.



Une telle dénonciation entraîne en outre pour les forces de sécurité intérieure d'inutiles recherches et tend à la propagation de faux signalements