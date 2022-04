La préfecture annonce ce lundi 11 avril 2022 que la campagne d'engagement 2022 de la réserve opérationnelle est officiellement lancée à La Réunion. "Ce dispositif s'adresse aux personnes âgées de 18 à 67 ans qui souhaitent s'engager aux côtés de policiers en parallèle de leurs études ou de leur emploi" indique la préfecture. Les deux premières sessions de formation auront lieu en juillet et en octobre 2022.

• Selon la préfecture, devenir policier adjoint de réserve, c’est avoir l’opportunité :

- d’agir concrètement et utilement pour la sécurité de tous les citoyens, en intégrant un commissariat

- de vivre une expérience humaine unique et formatrice au contact de policiers

- d’être rémunéré pour des missions de soutien dans la limite de 90 jours maximum par an (affectation près de chez soi et selon ses disponibilités).

• Comment se déroule la formation ?

Pour devenir policier adjoint de réserve, la police nationale met en place une formation adaptée avec :

- deux formations de 5 jours dans un centre de la police nationale incluant la formation à l’usage de l’arme

- deux ormations de 5 jours dans le service de police d’affectation

- une formation continue et un entraînement au tir régulier

Au terme de cette formation, le policier adjoint de réserve exerce ses missions en uniforme, armé, encadré par des policiers expérimentés, pour renforcer les unités de terrain sur des missions opérationnelles.

Les deux premières sessions de formation auront lieu en juillet et en octobre 2022.

Cette période de formation initiale s’adresse exclusivement aux candidats civils ainsi qu’aux policiers-adjoints ayant quitté la police nationale depuis plus de 3 ans.

• Comment vous engager ?

Les candidatures sont ouvertes en ligne exclusivement via la plateforme "Démarches Simplifiées" accessible sur le site www.devenirpolicier.fr/

• Quelles sont les conditions pour postuler ?

Pour s’engager dans la réserve opérationnelle de la police nationale, il faut

- être de nationalité française

- être âgé de 18 ans à 67 ans

- être en règle au regard des obligations du service national : Journée Défense et Citoyenneté (JDC ex-JAPD) accomplie pour celles et ceux nés après le 31 décembre 1979

- ne pas avoir été condamné soit à la perte des droits civiques ou à l’interdiction d’exercer un emploi public, soit à une peine criminelle ou correctionnelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire.

À l’issue du dépôt de candidature, le postulant sera convié à un entretien de recrutement.

Enfin, pour valider votre entrée en formation, une visite médicale devra déclarer la/le candidat.e apte à exercer une mission au sein de la réserve opérationnelle de la Police nationale.