BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mardi 12 avril 2022 :



- Présidentielles : les quatre leçons du premier tour

- Handicap : un site et bientôt une application pour répertorier tous les lieux accessibles

- Guerre en Ukraine : le port de Marioupol conquis, un assaut russe en préparation dans l'est

- Saint-Benoît : Kaloune et Mouvman Alé au Bisik

- La pa Météo France i di, sé zot i di - De la grisaille prévue pour ce mardi

Présidentielles : les quatre leçons du premier tour

Le premier tour des présidentielles, ce dimanche 10 avril 2022 a hissé Emmanuel Macron (27,6%) et Marine Le Pen (23,41%) au second tour du scrutin prévu le 24 avril prochain. Cette journée d'élection a été marquée par plusieurs éléments. Le premier, c'est que les Outre-mer ont plébiscité clairement Jean-Luc Mélenchon. Le second, c'est que les sondages, même s'ils ont été globalement justes, ont peut-être faussé la donne électorale. Le troisième point, c'est qu'un front républicain semble se construire mais il est difficile de penser si cela se matérialisera dans les urnes. Enfin, le dernier enseignement de ce scrutin porte sur l'explosion des partis traditionnels PS et LR, ce qui augure une recomposition politique d'ampleur dans les prochaines semaines.

Handicap : un site et bientôt une application pour répertorier tous les lieux accessibles

Le site porte bien son nom : "La Réunion pour tous", et deviendra bientôt une application mobile. Le but : permettre aux personnes en situation de de handicap de vérifier que les lieux où elles souhaitent se rendre, services comme loisirs, sont capables de les accueillir. Rampe d'accès, places de parking réservées, espaces adaptés... tous les outils d'accueil sont visités et vérifiés. Si le chemin est encore long, l'accessibilité semble s'être bien améliorée en 10 ans à La Réunion.

Guerre en Ukraine : le port de Marioupol conquis, un assaut russe en préparation dans l'est

48ème jour de guerre. Sur le terrain, les frappes aériennes et les bombardements continuent. "Le port de Marioupol est déjà sous notre contrôle" a annoncé ce lundi Denis Pouchiline, leader des séparatistes prorusses de Donetsk. Il a ajouté que ses forces allaient renforcer leurs efforts pour conquérir la région de Donetsk. Selon Kiev, libérer Marioupol est "militairement impossible". L'Ukraine se prépare désormais à une offensive russe massive dans l'est du pays

Saint-Benoît : Kaloune et Mouvman Alé au Bisik

Le vendredi 15 avril 2022 à partir de 19h, le Bisik à Saint-Benoît reçoit la formation "Mouvman Alé". Défini par son leader, Franswa, comme un "romans non galizé rényoné", la musique du groupe Mouvman Alé représente une chanson réunionnaise soft expérimentale et très énergique, indique le Bisik. Quelques surprises poétiques proposées par le Kolektif fanmKèr seront proposées Koté Zardin en ouverture de soirée en compagnie de Kaloune. Nous publions ci-dessous le communiqué du Bisik

La pa Météo France i di, sé zot i di - De la grisaille prévue pour ce mardi

Pour ce mardi 12 avril 2022, Matante Rosina prévoit un temps nuageux. Quelques pluies concernent le sud et le sud-est de l'île. Dans l'après-midi, l'ouest est concerné par la grisaille et des averses. Le vent souffle en rafales du côté de Sainte-Marie et de Saint-Pierre. Les températures sont plus fraîches dans les secteurs concernés par les pluies.