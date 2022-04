Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 2 heures

L'Américaine Courtney Dauwalter, double vainqueure de l'Ultra-trail du Mont-Blanc (UTMB) et 7ème au classement général en 2021, devrait être présente sur la ligne de départ du Grand Raid. L'annonce a été faite sur Facebook par Eric Lacroix, membre de l'équipe de France de course de montagne de 1991 à 1995, coach de haut niveau et directeur du Service universitaire des activités physiques et sportives de La Réunion. "On devrait avoir un énorme spectacle fin octobre !" s'enthousiasme-t-il (Photo Courtney Dauwalter)

