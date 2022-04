Deux jours après le premier tour de la présidentielle, où Emmanuel Macron et Marine Lepen sont arrivés en tête, le candidat du parti Résistons !, Jean Lassalle, s'est emparé de Twitter pour taquiner ses opposants n'ayant pas dépassé les 5%. Le Parti socialiste, les Républicains et Europe Ecologie les Verts ont réalisé des scores historiquement bas, ne dépassant pas la barre des 5% qui leur permettait de se faire rembourser leurs frais de campagne, les plongeant dans de grandes difficultés financières. "Devant les difficultés financières du PS, LR et EELV, Résistons a décidé de faire un don équivalent à chacun d'eux afin de respecter le principe d'égalité qui m'est si cher et qui a prévalu tout au long de cette campagne..." a écrit Jean Lassale sur son compte Twitter (Photo Twitter/Jean Lassalle)

Le candidat à la présidentielle, qui s'est régulièrement plaint de la couverture médiatique accordée aux "gros partis" face aux "petits partis", cite notamment une fable de La Fontaine. "On a souvent besoin d’un plus petit que soi" plaisante-t-il. Jean Lassalle a récolté 3,2% des voix lors du premier tour, soit plus que la candidate PS Anne Hidalgo.

Devant les difficultés financières du PS, LR et EELV, @ResistonsFrance a décidé de faire un don équivalent à chacun d’eux afin de respecter le principe d’égalité qui m’est si cher et qui a prévalu tout au long de cette campagne…

" On a souvent besoin d’un plus petit que soi "😉 pic.twitter.com/HIV7Alfmsq — Jean Lassalle (@jeanlassalle) April 11, 2022

Pour rappel, la candidate LR Valérie Pécresse est finalement tombée sous la barre des 5%, et est donc privée du remboursement des frais de sa campagne. Ce lundi, elle a indiqué s'être endettée "personnellement à hauteur de 5 millions d'euros" et a appelé les Français à "une aide d'urgence". De son côté, le secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts Julien Bayou a déclaré sur Twitter : "Nous avons besoin de vous (...). Si chaque électeur de Yannick Jadot donne 3 euros nous aurons remboursé la campagne et pourrons poursuivre le combat de l'écologie".

