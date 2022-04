Publié il y a 4 heures / Actualisé il y a 1 heures

Pour ce mardi 12 avril 2022, Matante Rosina prévoit un temps nuageux. Quelques pluies concernent le sud et le sud-est de l'île. Dans l'après-midi, l'ouest est concerné par la grisaille et des averses. Le vent souffle en rafales du côté de Sainte-Marie et de Saint-Pierre. Les températures sont plus fraîches dans les secteurs concernés par les pluies. (Photo rb/www.ipreunion.com)

Pour ce mardi 12 avril 2022, Matante Rosina prévoit un temps nuageux. Quelques pluies concernent le sud et le sud-est de l'île. Dans l'après-midi, l'ouest est concerné par la grisaille et des averses. Le vent souffle en rafales du côté de Sainte-Marie et de Saint-Pierre. Les températures sont plus fraîches dans les secteurs concernés par les pluies. (Photo rb/www.ipreunion.com)