À la une de ce mercredi 13 avril 2022 :



- Ruée vers l'huile : les restaurateurs s'adaptent

- Dimitri Payet, Jackson Richardson et une cinquantaire de sportifs appellent à voter Emmanuel Macron

- Covid-19 : des hospitalisations stables malgré une circulation du virus en hausse

- Ukraine : offensive russe dans l'est imminente, Zelensky réclame des armes

- Le Port : le Battle of the year Réunion va résonner à la Friche

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Accrochez-vous, ça va souffler !

