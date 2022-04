Publié il y a 43 minutes / Actualisé il y a 10 heures

Matante Rosina s'accroche ce mercredi 13 avril 2022, le vent continue de se renforcer sur nos côtes et dans les hauts. Elle annonce également que le temps est meilleur dans l'ouest et le nord-ouest de l'île. Du côté du sud et de l'est, un temps maussade est prévu. Dans l'après-midi, le ciel se couvre un peu partout sur les hauteurs avec quelques averses. En revanche, le littoral reste bien ensoleillé. (Photo rb/www.ipreunion.com)

Matante Rosina s'accroche ce mercredi 13 avril 2022, le vent continue de se renforcer sur nos côtes et dans les hauts. Elle annonce également que le temps est meilleur dans l'ouest et le nord-ouest de l'île. Du côté du sud et de l'est, un temps maussade est prévu. Dans l'après-midi, le ciel se couvre un peu partout sur les hauteurs avec quelques averses. En revanche, le littoral reste bien ensoleillé. (Photo rb/www.ipreunion.com)