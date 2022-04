Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 9 minutes

Pôle emploi et la Caisse Générale de Sécurité Sociale (CGSS) ont signé ce mercredi 13 avril 2022 une convention afin de renforcer les collaborations locales déjà existantes. Le but de cette convention : lutter contre le renoncement aux soins, faciliter et sécuriser le passage à la retraite des demandeurs d'emploi. La convention participe donc à l'inclusion des publics fragiles dans le système de santé et à l'amélioration de leur accès aux droits et aux soins. Nous publions ci-dessous le communiqué. (Photo : Pôle emploi)

Pôle emploi et la Caisse Générale de Sécurité Sociale (CGSS) ont signé ce mercredi 13 avril 2022 une convention afin de renforcer les collaborations locales déjà existantes. Le but de cette convention : lutter contre le renoncement aux soins, faciliter et sécuriser le passage à la retraite des demandeurs d'emploi. La convention participe donc à l'inclusion des publics fragiles dans le système de santé et à l'amélioration de leur accès aux droits et aux soins. Nous publions ci-dessous le communiqué. (Photo : Pôle emploi)