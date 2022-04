Bâtiment : "les entreprises de La Réunion ne veulent plus être des amortisseurs de la hausse des matériaux"

Ce jeudi 14 avril 2022, la Fédération réunionnaise du bâtiment et des travaux publics (FRBTP) a tenu une conférence de presse pour présenter ses objectif pour l'avenir du bâtiment à La Réunion. L'occasion d'alerter sur les difficultés auxquelles le secteur est confronté notamment sur le plan de l'approvisionnement à cause de la guerre en Ukraine, et informer les entreprises des leviers à leur disposition.

La crise sanitaire et la guerre en Ukraine impactent donc fortement le secteur du bâtiment à La Réunion. Et pour cause, les principaux matériaux nécessaires à la construction viennent d’Asie et d’Europe de l’Est. Des pénuries, des hausses et des retards de livraison, qui ont un coût pour les entreprises réunionnaises, mais qui pourraient être atténués par la mise en place d’une circulaire décidée par le premier Ministre le 30 mars dernier.

- Une circulaire à mettre en place -

"Nos entreprises ne peuvent plus et ne veulent plus être des amortisseurs de la hausse des matériaux", clame Anthony Lebon, président de la FRBTP. Ce que le syndicat patronal demande, c’est que la circulaire du Premier ministre soit mise en place par les maîtres d’ouvrages. "Quand on est engagé sur un marché qui a pris 7 à 8%, on a de vraies difficultés. Nos entreprises ne doivent pas prendre la charge du surcoût des matériaux qui bénéficient aux maîtres d’ouvrages." Ecoutez :

