BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi 15 avril 2022 :



Présidentielle : Jean Castex en opération séduction de la dernière chance pour Emmanuel Macron

A moins de dix jours du deuxième tour de la présidentielle, Jean Castex, Premier ministre de fonction, est en visite de campagne à La Réunion pour Emmanuel Macron. Une opération séduction de la dernière chance, alors que le Président sortant n'est arrivé que troisième dans l'île lors du premier tour. Entre faible mobilisation des militants et échanges houleux avec la population, il est difficile d'imaginer que cette courte visite aura réussi à effacer cinq ans de grande défiance vis-à-vis d'Emmanuel Macron.

La Russie accuse l'Ukraine d'avoir bombardé un village russe frontalier

Au 50ème jour de la guerre entre l'Ukraine et la Russie ce jeudi 15 avril 2022, le gouverneur d'une région russe frontalière de l'Ukraine a accusé les forces de Kiev d'avoir bombardé jeudi un village russe, faisant état de blessés. Le croiseur Moskva, navire amiral de la flotte russe de la mer Noire a par ailleurs été "gravement endommagé", mais n'a pas coulé et les explosions à bord ont cessé, a affirmé jeudi le ministère russe de la Défense. Nous sommes en direct, suivez-nous

Elon Musk n'est "pas sûr" de pouvoir racheter Twitter mais a un mystérieux plan B

Elon Musk n'est "pas sûr" de réussir à racheter Twitter mais il a indiqué jeudi qu'il avait un plan B et des "fonds suffisants" pour y parvenir, et que ses motivations n'étaient pas financières.

La 22e édition du Festival du film scientifique commence ce vendredi

À compter de ce vendredi 15 et jusqu'au 30 avril 2022, se tient la 22e édition du festival du film scientifique. Pour l'occasion, des projections seront proposées aux quatre coins de La Réunion. Cette année, le festival accueille un invité de renom, Patrice Goldberg. Le célèbre journaliste scientifique et réalisateur de l’émission belge "Matière grise".

La pa Météo France i di, sé zot i di - Les éclaircies de retour

Pour ce vendredi 15 avril 2022, Matante Rosina prévoit un temps plus sec en général. En revanche, de la pluie est prévue sur les Plaines. Dans l'après-midi, les nuages débordent sur le nord-ouest et peuvent laisser échapper quelques averses. Le vent souffle toujours en rafales du côté de Saint-Pierre et de Sainte-Marie.