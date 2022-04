Le 5 avril 2022, trois nouvelles entreprises ont rejoint le label Nou la fé. Parmi ces nouveaux détenteurs, deux entreprises ont ainsi labellisé leur production d'équipements et d'aménagements exclusivement destinés aux entreprises et aux collectivités. Nous publions ci-dessous le communiqué du label Nou la fé. (Photo d'illustration - Nou la fé)

Les demandes d’attribution des nouvelles entreprises validées par le comité d'attribution Nou la fé du 5 avril 2022 concernent :

• Porte Automatique Océan Indien (PAOI) est une entreprise créée en 2001 et située à Pierrefonds (St-Pierre), est spécialisée dans la fabrication, la pose et le suivi des portes automatiques piétonnes pour les professionnels notamment les galeries commerciales et les magasins. Les portes automatiques, fabriquées sur-mesure, peuvent être coulissantes, battantes, télescopiques ou diverses (rondes, cintrées, ...). Dotée de 15 collaborateurs, PAOI dispose d'une équipe interne de poseurs mais aussi d'une équipe de 5 techniciens de maintenance qui assurent le service après-vente des installations aux 4 coins de l'île.

• Citanea est une entreprise créée en 2013, spécialisée dans l’aménagement et l’équipement d’espaces collectifs publics, qui s’est doté il y a quelques années, d’un atelier de fabrication de mobilier urbain en métal ou aluminium, pour répondre à des attentes spécifiques en termes de délais ou de configuration d’installation. L’atelier, situé à l’Etang-Salé, fabrique du mobilier urbain à partir d’une vingtaine de modèles : barrières, gardes-corps, main courantes, potelets, arceaux de vélos, anti-bélier, corbeille, jardinières… En constante recherche de nouveaux modèles et de solutions d’aménagement, l’entreprise milite pour une approche collaborative avec les aménageurs et l’installation d’infrastructures publiques moins standardisées et plus spécifiques, avec des modèles aux motifs et couleurs en lien avec leur environnement, avec pour exemple la " barrière Réunion " conçue sur la forme du drapeau de notre île et les potelets aux couleurs vives implantés près d’un établissement accueillant des enfants.

• La mom's : entreprise créée en juillet 2021 pour proposer aux Réunionnais des boissons gazeuses artisanales à partir d’ingrédients naturels locaux. Implantée à Piton Saint-Leu, l’entreprise débute sa production après une installation rendue plus complexe par les contraintes actuelles d’acheminement et 2 années de réflexion et de structuration. L’entreprise propose ainsi "Zingi", une marque conçue sur le nom scientifique d’un de ses ingrédients, le gingembre (zingiberaceae), avec un premier soda faiblement sucré aux ingrédients naturels de citron et gingembre (nutriscore B) commercialisé dans une bouteille en verre. Distribué à partir de mai dans les réseaux hors foyers (cafés-restaurants et stations-service) dans un premier temps, la marque étoffera d’autres parfums locaux et développera la mise en place d’une consigne pour les professionnels permettant une réutilisation des bouteilles pour lequel l’entreprise s’est d’ores et déjà équipée d’une machine de lavage et recyclage.