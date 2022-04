Publié le Vendredi 15 Avril à 02H30 / Actualisé le Vendredi 15 Avril à 06H20

Pour ce vendredi 15 avril 2022, Matante Rosina prévoit un temps plus sec en général. En revanche, de la pluie est prévue sur les Plaines. Dans l'après-midi, les nuages débordent sur le nord-ouest et peuvent laisser échapper quelques averses. Le vent souffle toujours en rafales du côté de Saint-Pierre et de Sainte-Marie. (Photo rb/www.ipreunion.com)

