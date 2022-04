A partir du 2 juillet 2022, la compagnie Air austral reprend ses vols vers et depuis Bangkok, en Thaïlande. Deux vols par semaine seront opérés pour période juillet-août. La compagnie aérienne annonce par ailleurs la reprise des vols entre La Réunion et Nosy Be, à Madagascar à partir du 2 mai. Deux vols par semaine seront opérés. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

- 2 vols proposés pour Bangkok chaque semaine du 02 juillet au 21 août 2022 -



Après plusieurs mois de suspension due au contexte de la crise sanitaire (Covid-19), Air Austral, avec l’accord de ses autorités de tutelle, de la Direction Générale de l’Aviation Civile et des autorités thaïlandaises, annonce la réouverture tant attendue de sa ligne Réunion-Bangkok. La reprise de ses vols se fera de façon ponctuelle pour la période des vacances scolaires de juillet/août.



Air Austral est ainsi heureuse de proposer à sa clientèle du 02 juillet au 21 août 2022 deux fréquences hebdomadaires opérées en Boeing 787-8, comme suit :



• Réunion > Bangkok

chaque mercredi et samedi, vol UU887 Décollage de La Réunion Roland Garros à 20h00 arrivée à Bangkok à 06h25 le lendemain



• Bangkok > Réunion

chaque jeudi et dimanche , vol UU888 Décollage de Bangkok à 09h25 arrivée à La Réunion Roland Garros à 13h35.



Les vols sont d’ores et déjà disponibles à la réservation, en point de ventes Air Austral ou sur le site internet de la compagnie www.air-austral.com



- Reprise des vols vers Nosy Be -



Avec l’accord de son autorité de tutelle et de l’Aviation Civile Malgache, Air Austral annonce la reprise progressive de ses vols de/vers Nosy Be. La compagnie est ainsi heureuse de proposer à sa clientèle à compter du 02 mai 2022, deux fréquences hebdomadaires chaque mardi et samedi, et jusqu’à 4 fréquences chaque semaine à compter de la mi-juin.



Ces vols seront opérées au moyen des Airbus A220-300 de la compagnie, appareils de dernière génération, modernes, au confort renouvelé. Les vols sont d’ores et déjà disponibles à la réservation, en point de ventes Air Austral ou sur le site internet de la compagnie www.air-austral.com



Air Austral reste par ailleurs dans l’attente d’une approbation de son programme de/vers les autres provinces Malgaches (Tamatave, Diego, Tuléar & Fort-Dauphin).



Programme des vols régional :



• Réunion-Mayotte : minimum un vol par jour et jusqu’à 9 vols hebdomadaires

• Réunion-Maurice : minimum un vol par jour et jusqu’à 4 vols par jour

• Réunion-Madagascar : 4 vols par semaine entre La Réunion et Tananarive

• Réunion-Chennaï : jusqu’à 2 fréquences par semaine

• Réunion-Johannesburg : jusqu’à 3 fréquences par semaine

• Réunion-Seychelles : jusqu’à deux fréquences par semaine

• Réunion-Moroni (Comores) : jusqu’à deux fréquences par semaine.



- Renforcement du programme des vols Long-Courrier en période de haute saison -



En parallèle, la compagnie Air Austral renforce son programme des vols Long-Courrier entre La Réunion et Paris, ainsi qu’entre Mayotte et Paris, sur la période de haute saison, par l’ajout de capacité additionnelle en période de vacances scolaire.