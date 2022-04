Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 11 avril au vendredi 15 avril 2022 sur Imaz Press :



* Lundi 11 avril - Présidentielle : Emmanuel Macron et Marine Le Pen qualifiés pour le second tour de tous les dangers

* Mardi 12 avril - Présidentielle : le premier tour en quatre (grandes) leçons

* Mercredi 13 avril - Dans les cuisines des restaurants aussi l'huile est précieuse

* Jeudi 14 avril - Pouttandou Vajtoukkel zot toute

* Vendredi 15 avril - Présidentielle : Jean Castex en opération séduction de la dernière chance pour Emmanuel Macron

Le verdict du premier tour des élections présidentielles est tombé ce dimanche 10 avril 2022. Le second tour, prévu le 24 avril prochain, opposer le président de la République sortant Emmanuel Macron (27,60%) et la candidate du Rassemblement National Marine Le Pen (23,41%), un duel de tous les dangers qui fait plus que jamais planer le risque d'accession de l'extrême droite au pouvoir. Jean-Luc Mélenchon (21,95%) rate de peu la qualification pour le second tour. La Réunion a quant à elle respecté son habitude des présidentielles en votant à contre-courant de la dynamique nationale à l'occasion du 1er tour. En effet, dans notre département, c'est Jean-Luc Mélenchon qui arrive en tête avec 40,26% des voix, devant Marine Le Pen (24,73%) et Emmanuel Macron (18,24%).

Le premier tour des présidentielles, ce dimanche 10 avril 2022 a hissé Emmanuel Macron (27,6%) et Marine Le Pen (23,41%) au second tour du scrutin prévu le 24 avril prochain. Cette journée d'élection a été marquée par au moins quatre grands enseignements. Le premier est que les Outre-mer ont plébiscité clairement Jean-Luc Mélenchon. Le deuxième est que les sondages, même s'ils ont été globalement justes, ont peut-être faussé la donne électorale. Le troisième est qu'un front républicain semble se construire mais il est difficile de savoir si cela se concrétisera dans les urnes. Enfin, le dernier enseignement porte sur l'implosion des partis traditionnels PS et LR, ce qui augure une recomposition politique d'ampleur dans les prochaines semaines.

Alors que la guerre fait rage en Ukraine, le conflit impacte directement l'approvisionnement en huiles alimentaires dans notre département. Le manque commence à se faire ressentir. Un rationnement est mis en place dans les grandes surfaces. Pendant que les consommateurs se ruent sur les bouteilles, les restaurateurs s'adaptent pour "faire au mieux" et contenter leurs clients.

Ce jeudi 14 avril 2022, les Tamoules de La Réunion célèbrent le passage en l'an 5123. La célébration de la nouvelle année est l'une des plus importantes fêtes pour les croyants. Elle marque le jour du renouveau, où le soleil entre dans la constellation du bélier

A moins de dix jours du deuxième tour de la présidentielle, Jean Castex, Premier ministre de fonction, est en visite de campagne à La Réunion pour Emmanuel Macron. Une opération séduction de la dernière chance, alors que le Président sortant n'est arrivé que troisième dans l'île lors du premier tour. Entre faible mobilisation des militants et échanges houleux avec la population, il est difficile d'imaginer que cette courte visite aura réussi à effacer cinq ans de grande défiance vis-à-vis d'Emmanuel Macron.

