Des explosions entendues à Kiev et à Lviv

Des explosions ont été entendues samedi aux premières heures de la journée dans la capitale ukrainienne, Kiev, et à Lviv, dans l'ouest du pays. Le maire de Kiev a déclaré que des secouristes et des médecins travaillaient sur le site d'une explosion à la périphérie de la ville. Les détails concernant le nombre de victimes et l'étendue des dégâts n'étaient pas disponibles dans l'immédiat

Cette attaque fait suite au naufrage, jeudi, du Moskva, navire amiral de la flotte russe dans la mer Noire.