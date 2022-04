Publié il y a 23 heures / Actualisé il y a 19 heures

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce samedi 16 avril 2022 :



- Dengue : sept fois moins de cas recensés que l'an dernier à la même époque

- En Afrique du Sud, des kilomètres de boue et des disparus après les inondations

- Les tomates coûtent toujours cher (et ça va durer)

- Rétro : présidentielle, élection, huile, route du littoral, Jean Castex

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Pluie dans l'est, soleil dans l'ouest

