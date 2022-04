Publié il y a 23 heures / Actualisé il y a 19 heures

Dans l'est, Matante Rosina i mèt son kapushon ! La pluie s'invite dans l'est ce samedi 16 avril 2022. Dans l'ouest en revanche, place au soleil. En deuxième partie de journée, le ciel s'éclaircit sauf du côté du volcan où quelques pluies sont attendues. Le vent souffle toujours en rafales sur la côte est et sud-est. (Photo rb/www.ipreunion.com)

Dans l'est, Matante Rosina i mèt son kapushon ! La pluie s'invite dans l'est ce samedi 16 avril 2022. Dans l'ouest en revanche, place au soleil. En deuxième partie de journée, le ciel s'éclaircit sauf du côté du volcan où quelques pluies sont attendues. Le vent souffle toujours en rafales sur la côte est et sud-est. (Photo rb/www.ipreunion.com)