Nous publions ci-dessous les horaires des messes de la veillée pascale et du dimanche de Pâques dans chaque église de l'île. Joyeuses Pâques à tous les chrétiens de La Réunion (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Messes des veillées pascales du samedi 16 avril

Secteur nord



Saint-Denis

• Eglise Notre-Dame de la Délivrance (La Délivrance) à 19h00

• Eglise Notre-Dame de la Source à Saint-Denis à 18h30

• Cathédrale Saint-Denis (La Cathédrale) à 21h00

• Eglise Saint-Étienne (Brûlé Saint-Denis) à 18h00

• Chapelle Notre-Dame de Fatima (Vauban) à 17h00

• Eglise Saint-Jacques le Majeur Saint-Denis à 20h00

• Eglise Saint-Joseph Ouvrier (Camélias) à 18h30

• Eglise Saint-Gabriel (La Montagne) à 19h00

• Eglise Notre-Dame du Rosaire (Moufia) à 19h00Sur le parking de l'église

• Eglise Saint-Camille de Lellis (La Bretagne) à 19h30

• Eglise Sainte-Clotilde à 18h00

• Chapelle du Christ Ressuscité (Prima) à 19h00

Sainte-Marie

• Eglise Notre-Dame de l'Assomption à Sainte-Marie à 19h00

• Chapelle Bienheureux Père Laval (Grande Montée Sainte-Marie) à 19h00

• Eglise Saint-François Xavier (Rivière des Pluies) à 19h00

Secteur ouest

La Possession

• Eglise Sainte-Thérèse d'Avila (Sainte-Thérèse) à 19h00

• Chapelle Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus (Dos d'âne) à 16h00

Le Port

• Chapelle Saint-Pierre Apôtre (ZUP) au Port à 18h00

• Chapelle Saint-Yves (la SIDR) au Port à 18h00

• Eglise Sainte-Jeanne d'Arc au Port à 20h00

• Eglise Sainte-Catherine Labouré (Rivière-des-Galets) à 19h00



Saint-Paul

• Eglise Notre-Dame de Lourdes (Plateau Caillou) à 18h00

• Chapelle N.-D. des Anges (Étang Saint-Paul) à 18h30

• Eglise de la Conversion de Saint Paul (Saint-Paul centre) à 19h

• Eglise Saint Joseph Artisan (Savannah) à 19h00

Saint-Gilles

• Eglise N.-D. de la Paix à Saint-Gilles les Bains à 18h00

Bellemène

• Eglise Sainte Famille (Bellemène) à 19h00 L'église sera ouverte jusqu'à 18h

La Saline

• Chapelle Stella Maris (La Saline) à 18h00

Trois Bassins

• Chapelle N.-D. des Champs (Trois Bassins) à 16h45

• Eglise N.-D. des Douleurs Trois Bassins à 19h00



Saint-Leu

• Eglise Bienheureux Frère Scubilion Saint-Leu à 16h00

• Eglise N.-D. des Apôtres Saint-Leu à 16h00

• Eglise N.-D. de la Salette à 19h00

• Eglise Saint Christophe (Chaloupe Saint-Leu) à 19h45



Secteur Sud

Les Avirons

• Eglise de l'Immaculée Conception Les Avirons à 19h00

• Eglise Saint Joseph Les Avirons à 19h00

Etang-Salé

• Eglise Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus Étang-Salé les Bains à 17h00

• Eglise Saint Dominique Etang-Salé à 18h30

• Chapelle du Christ-Roi (Maniron Etang-Salé) à 19h30

Saint-Louis

• Chapelle Notre-Dame du Sacré Cœur (Îlet-à-Furcy – La Rivière Saint-Louis) à 16h30

• Chapelle Saint-Antoine de Padoue (Canots – La Rivière Saint-Louis) à 16h30

• Chapelle Saint Jean-Baptiste (Tapage) à 16h30

• Chapelle Notre-Dame de Fatima (Ouaki) à 18h30

• Chapelle Saint Jean-Marie Vianney (Petit-Serré – La Rivière Saint-Louis) à 18h30

• Chapelle Bois-de-Nèfles Coco Saint-Louis à 17h00

• Chapelle Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus (Gol-les-hauts) à 17h00

• Eglise Notre-Dame du Cénacle (Gol-Baquet) à 17h30

• Eglise Saint-Louis à 19h30

• Eglise Saint-Sauveur (Roches-Maigres Saint-Louis) à 19h30

• Eglise Saints-Anges Gardiens (Makes) à 19h30

Saint-Pierre

• Eglise N.-D. du Bon Port (Terre Sainte) à 18h30

• Chapelle Bienheureux Père Laval (Saint-Pierre) à 18h00

• Eglise N.-D. du Mont-Carmel (Grands-Bois) à 18h00

• Eglise N.--D. du Sacré Cœur (Montvert) à 19h00

Saint-Joseph

• Eglise Saint-Joseph (centre ville) à 18h00

• Eglise de la Sainte Famille de Saint-Joseph à 19h

• Chapelle Notre-Dame de Fatima (Bellevue Saint-Louis) à 15h30

Entre Deux

• Eglise Saint Vincent de Paul (Entre-Deux) à 19h30

Le Tampon

• Eglise Marie Reine du Monde (Tampon 14e) à 19h00

• Eglise Notre-Dame de la Salette (Pont d'Yves) à 19h00

• Eglise Saint-Esprit (Trois-Mares) à 19h00

• Eglise Sainte-Famille (La Chatoire) à 19h00

• Eglise Saint François d'Assise (Tampon 12ème) à 19h00

Plaine des Cafres

• Eglise Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus (Plaine des Cafres) à 19h00



Cilaos

• Eglise Sainte-Anne (Bras-Sec - Cilaos) à 16h00

• Eglise Notre-Dame des Neiges (Cilaos) à 18h00

• Eglise Sainte-Bernadette (Palmiste-Rouge – Cilaos) à 19h00

Secteur est

Salazie

• Eglise Notre-Dame de l'Assomption (Salazie) à 19h30

Saint-André

• Chapelle Notre-Dame des Victoires (Rivière du Mât) à 16h00

• Eglise Jésus Miséricordieux (Cambuston) à 19h00

Bras Panon

• Eglise Saint Jean Baptiste (Bras-Panon) à 19h00

Sainte-Suzanne

• Eglise du Christ Roi (Bagatelle) à 19h00

Plaine des Palmistes

• Eglise Sainte-Agathe Plaine des Palmistes à 19h00

Sainte-Rose

• Eglise Sainte Rose de Lima à 19h00

Messes du dimanche de Pâques 17 avril

Secteur nord

Saint-Denis

• Chapelle Notre-Dame du Mont Carmel (L'Évêché) à 8h30

• Eglise Notre-Dame de la Délivrance (La Délivrance) à 9h00

• Chapelle Sainte-Monique à Saint-Denis à 8h00

• Eglise Notre-Dame de la Source (La Source) à 9h30

• Cathédrale Saint-Denis (La Cathédrale) à 10h00 et à 17h00

• Eglise Saint-Étienne (Brûlé Saint-Denis) à 8h30

• Eglise Saint-Jacques le Majeur à Saint-Denis à 6h00 ; à 9h00 et à 17h00

• Eglise Saint-Joseph Ouvrier (Camélias) à 9h00

• Eglise Saint-Bernard (La Montagne) à 8h30

• Eglise Saint-Gabriel (La Montagne) à 6h30 et à 9h30

• Eglise N.-D. de Lourdes (Bois de Nèfles Sainte-Clotilde) à 6h00 et à 8h00

• Eglise Notre-Dame du Rosaire (Moufia) à 8h00. Sur le parking de l'église

• Eglise Saint-Camille de Lellis (La Bretagne) à 8h00

• Eglise Saint-Esprit (Chaudron) à 6h30 et à 8h30

• Eglise Sainte-Clotilde à 6h30 et à 9h00

Sainte-Marie

• Eglise Notre-Dame de l'Assomption à Sainte-Marie à 09h00

• Eglise Notre-Dame Auxiliatrice (La Ressource) à 7h00 et à 9h00

• Eglise Notre-Dame de l'Assomption (Sainte-Marie) à 9h00

• Eglise Saint-François Xavier (Rivière des Pluies) à 7h00 et à 9h30

Secteur ouest

La Possession

• Eglise Sainte-Thérèse d'Avila (Sainte-Thérèse) à 9h00

• Chapelle Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus (Dos d'âne) à 10h00

Le Port

• Chapelle Saint-Yves (la SIDR – Le Port) à 6h30

• Eglise Sainte-Jeanne d'Arc à 9h00

Rivière des Galets

• Eglise Sainte-Catherine Labouré (Rivière-des-Galets) à 8h00

Saint-Paul

• Eglise de la Conversion de saint Paul (Saint-Paul centre) à 17h00

Bellemène

• Eglise Sainte Famille (Bellemène) à 7h00

Le Guillaume

• Eglise Saint Amand (Le Guillaume) à 9h00

L'Hermitage

• Chapelle N.-D. de l'Hermitage à 8h00

Saint-Gilles-les-Bains

• Eglise N.-D. de la Paix Saint-Gilles les Bains à 9h30

Saint-Leu

• Eglise N.-D. de la Salette à 8h30



Secteur sud

Les Avirons

• Eglise de l'Immaculée Conception – Les Avirons à 9h00

• Eglise Saint Dominique – Etang Salé à 8h30

Saint-Louis

• Chapelle St Maximilien Kolbe (Piton des Goyaves) à 9h00

• Chapelle Notre-Dame de Fatima (Bellevue Saint-Louis) à 5h30

Saint-Pierre

• Eglise N.-D. du Bon Port (Terre Sainte) à 7h30

• Eglise N.-D. du Mont-Carmel (Grands-Bois) à 7h00

• Chapelle Bienheureux Père Laval à Saint-Pierre à 9h00

• Eglise Saint-Pierre Saint-Paul (Saint-Pierre) à 7h00

• Eglise Jésus Frère des Hommes (Joli-Fond Saint-Pierre) à 9h00

• Eglise Notre-Dame de la Salette (Ligne des Bambous) à 9h00

• Eglise du Bon Pasteur (Ravine-Blanche) à 9h30 et à 17h30

Saint-Joseph

• Eglise Saint-Joseph (centre ville) à 9h30

• Eglise de la Sainte Famille à Saint-Joseph à 7h00 et à 9h00

Entre Deux

• Eglise Saint Vincent de Paul (Entre-Deux) à 9h00

Le Tampon

• Chapelle Bienheureux Frère Scubillion (Bérive) à 9h00

• Eglise du Sacré Cœur (Piton Hyacinthe) à 8h30

• Eglise Marie Reine du Monde (Tampon 14e) à 8h30

• Eglise Saint-Esprit (Trois-Mares) à 17h00

• Eglise Saint-Antoine (Tampon 17e) à 10h30

• Eglise Saints Anges Gardiens (Bras-de-Pontho) à 7h45

• Eglise Sainte-Famille (La Chatoire) à 9h45

• Eglise Saint François d'Assise (Tampon 12ème) à 9h00

Plaine des Cafres

• Eglise Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus Plaine des Cafres à 10h00



Saint-Philippe

• Eglise Saint-Philippe à 8h00

• Chapelle Saint-Jean-Baptiste de la Salle (Basse Vallée) à 10h00

Cilaos

• Eglise Sainte-Bernadette (Palmiste-Rouge Cilaos) à 8h00

• Eglise Notre-Dame des Neiges à Cilaos à 10h00