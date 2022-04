Le groupe automobile Volkswagen lance une grande campagne de rappel de près de 110.000 véhicules des marques VW, Audi, Skoda, Cupra et Seat. La cause serait liée à un risque d'incendie du moteur. (Photo d'illustration)

C’est suite au signalement de 16 cas de problèmes de véhicules que l’autorité fédérale allemande des transports a décidé de lancer l’alerte. "Une fixation insuffisante du capot du moteur peut entraîner un contact avec des pièces chaudes et provoquer un incendie."

Le rappel se déroulera en deux étapes en atelier agréé : une première pour vérifier, enlever un cache et resserrer le capot (la pièce n’étant actuellement indisponible en nombre suite aux contraintes de production actuelles) puis une seconde pour installer un nouveau capot. Dès que le partenaire agréé recevra le capot moteur, le propriétaire sera contacté et invité à se rendre au garage une seconde fois pour changer la pièce défectueuse.

- Plus de 111.000 véhicules concernés –

111 321 véhicules dans le monde sont potentiellement concernés. Un peu plus de la moitié des véhicules touchés ont été fabriqués chez Volkswagen à Wolfsburg. Pour Audi et Cupra / Seat et Skoda, le nombre de modèles impactés est respectivement de 6 300, 31 000 et 15 600 modèles.





- Autre rappel pour la marque allemande –

La marque rappelle également 157.000 véhicules Audi concernés par un problème de jauge de carburant.

www.ipreunion.com/[email protected]