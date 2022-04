BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce dimanche 17 avril 2022 :



- La route du littoral fermée ce dimanche matin

- Présidentielle : Emmanuel Macron joue la carte écolo pour rassembler

- Guerre en Ukraine : les bombes russes pilonnent Kiev, Lviv et Kharkiv

- Surexploitée, la précieuse mangrove kényane "se relève" grâce aux habitants

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Une fête de Pâques ensoleillée

La route du littoral fermée ce dimanche matin

La route du littoral est fermée ce dimanche 17 avril 2022 de 6h30 à 13h, pour des travaux de purges. Une décision qui fait suite au nouvel éboulement survenu mardi 12 avril. Une déviation est mise en place par la Route de la Montagne

Présidentielle : Emmanuel Macron joue la carte écolo pour rassembler

Sur fond de l'idyllique Vieux-Port, Emmanuel Macron a fait ce samedi 16 avril 2022à Marseille un long plaidoyer en faveur de l'écologie tout en appelant, à huit jours du second tour, au rassemblement derrière lui face à Marine Le Pen qui, en Eure-et-Loir, s'est engagée à défendre les "plus vulnérables". Selon un sondage Ipsos Sopra/Steria publié samedi, le président sortant l'emporterait au second tour face à Mme Le Pen, avec un score de 55,5% contre 44,5% pour la candidate du RN.

Guerre en Ukraine : les bombes russes pilonnent Kiev, Lviv et Kharkiv

52ème jour de guerre ce dimanche 16 avril 2022. Samedi, l'armée russe a continué de pilonner Kiev Lviv et Kharkiv en réponse, dit Moscou, aux attaques ukrainiennes Une usine militaire a été la cible d'un bombardement,La Russie a également mis en garde Londres et Washington suite à leurs actions. Nous sommes en direct, suivez-nous.

Surexploitée, la précieuse mangrove kényane "se relève" grâce aux habitants

Le long d'une rive balafrée par la déforestation, Joseph Mwandenge Mangi désigne un palétuvier solitaire, espèce d'arbre autrefois abondante dans l'estuaire où le puissant fleuve Sabaki rencontre l'océan Indien: "C'est le dernier.Il n'y en a plus".

La pa Météo France i di, sé zot i di - Une fête de Pâques ensoleillée

Matante Rosina réfléchit déjà ce matin où elle va cacher les oeufs de Pâques dans sa cour. Avec le beau temps de ce matin du dimanche 17 avril 2022, la chasse aux oeufs pour vos marmailles devrait se dérouler sous le soleil. Dans l'après-midi, le ciel se couvre et les nuages n'apporteront pas de pluie. Le vent souffle toujours sur le sud-est et le sud. Matante Rosina i souète zot tout in joyèz pak !