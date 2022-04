Publié il y a 22 heures / Actualisé il y a 18 heures

Matante Rosina réfléchit déjà ce matin où elle va cacher les oeufs de Pâques dans sa cour. Avec le beau temps de ce matin du dimanche 17 avril 2022, la chasse aux oeufs pour vos marmailles devrait se dérouler sous le soleil. Dans l'après-midi, le ciel se couvre et les nuages n'apporteront pas de pluie. Le vent souffle toujours sur le sud-est et le sud. Matante Rosina i souète zot tout in joyèz pak ! (Photo rb/www.ipreunion.com)

